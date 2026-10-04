Donald Trump anunció la creación de una "Fuerza de la Superinteligencia" que trabajará sobre el crecimiento de la Inteligencia Artificial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo la creación de un organismo estatal que se encargará de llevar a cabo una estrategia federal sobre el uso de la inteligencia artificial.

La Fuerza de la Superinteligencia deberá elaborar un informe sobre los riesgos y las oportunidades que presenta la tecnología dentro de un plazo establecido de 120 días, que será presentado ante Trump y la jefa de gabinete, Susie Wiles.

Donald Trump llegó a un acuerdo con empresarios tecnológicos.

Esta comisión gubernamental surgió luego de que el mandatario estadounidense se reuniera con los principales empresarios de empresas tecnológicas en el país y llegaran a un acuerdo para autorregularse.

Uno de los principales objetivos que tendrá el organismo a cargo del director de inteligencia nacional, Jay Clayton, será establecer un vínculo entre los consumidores, grupos de interés público, organizaciones religiosas, empresas del sector y proveedores de infraestructura crítica.

En qué consiste el acuerdo que firmaron Trump y los empresarios tecnológicos

Luego de un encuentro positivo entre los principales empresarios que desarrollan inteligencia artificial y el presidente de Estados Unidos, se rubricó un acuerdo voluntario en el que se pondrían algunos objetivos para garantizar que los modelos trabajen según lo previsto.

Los empresarios se comprometieron a implementar "cuatro capas de controles y auditorías", que consisten en evaluaciones internas, auditorías de firmas externas, las revisiones de los consejos de administración de cada empresa y reuniones periódicas para establecer estándares y buenas prácticas en el área.

Aquellos que estuvieron de acuerdo con la medida y firmaron el convenio con el presidente Trump son Sundar Pichai de Google, Elon Musk de xAI, Greg Brockman de OpenAI, Jensen Huang de Nvidia, Dario Amodei de Anthropic y Mark Zuckerberg de Meta.



