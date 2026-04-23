Donald Trump endureció su postura contra Irán: "El tiempo no está de su lado"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un duro mensaje en el que advirtió que no está "ansioso" por poner fin al conflicto en Medio Oriente y remarcó que el tiempo de Irán "no está de su lado".

"Para aquellos que leen el fracasado New York Times o ven las noticias falsas de CNN y piensan que estoy 'ansioso' por terminar la guerra (¡si es que se le puede llamar así!) con Irán, les informo que posiblemente soy la persona con menos presión en esta posición", disparó Trump a través de su perfil en Truth Social.

Y agregó: "Tengo todo el tiempo del mundo, pero Irán no. ¡El tiempo corre! La razón por la que algunos medios de comunicación tienen tan poca audiencia es porque han perdido credibilidad".

El picante mensaje de Donald Trump en su propia red social.

Además, Trump aseguró que "la Armada iraní está hundida, su Fuerza Aérea está destruida, su armamento antiaéreo y de radar ha desaparecido, sus líderes ya no están con nosotros, el bloqueo es hermético y sólido, y a partir de ahí, la situación solo empeora".

"¡El tiempo no está de su lado! Solo se llegará a un acuerdo cuando sea apropiado y beneficioso para los Estados Unidos de América, nuestros aliados y, de hecho, para el resto del mundo. Presidente DONALD J. TRUMP", concluyó.

Explosiones en Teherán y tensión en Ormuz

El conflicto entre Estados Unidos e Irán, iniciado a fines de febrero, atraviesa una etapa de alta tensión, con una tregua frágil y riesgo latente de una nueva escalada.

Si bien rige un alto el fuego parcial, en las últimas horas se reportaron explosiones en Teherán y actividad de defensa aérea en distintos sectores de la capital.

La capital iraní activó sus baterías antiaéreas frente a supuestos ataques.

En ese contexto, las fuerzas iraníes activaron sus sistemas antiaéreos este jueves, según informaron medios estatales, que también dieron cuenta de varias detonaciones en la ciudad.

Uno de los puntos más sensibles del conflicto se ubica en el estrecho de Ormuz, donde Washington afirma tener "control total", en una zona clave para el comercio global de petróleo.

En las últimas horas, Trump ordenó "disparar a matar" contra embarcaciones que intenten minar el área, lo que incrementa el riesgo de choques navales directos.

Por su parte, Irán respondió con tácticas asimétricas, entre ellas la denominada "flota mosquito", que ya protagonizó ataques a buques y complica el dominio estadounidense en la región.