Donald Trump excluyó a la Argentina de un nuevo cupo para exportar carne

El gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, oficializó la apertura temporal de un cupo de importación de 300.000 toneladas de carne vacuna con beneficios arancelarios, una medida de la que la Argentina quedó completamente excluida.

La decisión de la Casa Blanca busca incrementar la oferta para la elaboración de carne picada y frenar la suba de los precios internos en el mercado estadounidense, aunque el esquema dispuesto impide la participación de la industria frigorífica local.

Los motivos de la exclusión y el reparto de la cuota

La disposición fija que las 300.000 toneladas adicionales se asignen de forma exclusiva a la categoría arancelaria denominada "Otros países o áreas".

Bajo este segmento operan naciones como Brasil, Paraguay, Irlanda, Japón y Países Bajos, quienes podrán colocar sus saldos exportables bajo este esquema preferencial.

En tanto, los frigoríficos locales de la Argentina no tendrán acceso a este contingente extraordinario.

La misma limitación alcanzará a otros proveedores tradicionales de la región y el mundo, como Uruguay, Australia y Nueva Zelanda, debido a que estas naciones disponen de cuotas de ingreso específicas acordadas de forma independiente para el comercio bilateral.

Impacto en el comercio de la carne vacuna

El comercio exterior de la carne vacuna hacia la plaza estadounidense opera bajo un estricto control de volumen y aranceles.

Al quedar marginados de este incremento en el cupo, los exportadores argentinos no podrán aprovechar la demanda adicional generada por la gestión de la Casa Blanca para abastecer a la industria alimentaria norteamericana.

Esta restricción consolida el escenario actual para la exportación de carne, limitando las posibilidades de expansión del volumen despachado en el corto plazo dentro del mercado estadounidense, uno de los destinos más relevantes para la economía del sector agroindustrial.