Donald Trump propuso rebautizar un océano y ponerle su nombre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió durante un mitin en Clarksville, Tennessee, la posibilidad de cambiar la denominación del océano Atlántico o del océano Pacífico para rebautizarlo como Trump Ocean o "Océano de las Américas".

La iniciativa busca extender sus polémicas medidas de cambio en la cartografía oficial y se suma a antecedentes recientes como la modificación de nombres en el lago Ontario y el golfo de México dentro de los registros gubernamentales de su administración.

Antecedentes de cambios geográficos y disputas internacionales

La nueva ocurrencia del mandatario se alinea con una serie de decisiones orientadas a redefinir la nomenclatura de espacios naturales y públicos bajo el argumento de destacar el impacto de su gestión.

Previamente, el gobierno estadounidense impulsó que el golfo de México pasara a llamarse "golfo de América" en las dependencias federales, una medida que no posee validez jurídica internacional pero que generó rispideces diplomáticas.

En la misma línea, las autoridades de Washington determinaron que el lago Ontario fuera registrado oficialmente como "lago América", lo que provocó inmediatos cuestionamientos por parte de Canadá, país que comparte el recurso y mantiene su denominación tradicional.

A pesar de los anuncios y debates políticos, hasta el momento la propuesta sobre los océanos no se tradujo en una orden ejecutiva formal ni en una modificación vinculante para la cartografía global.

El apellido presidencial en instituciones y programas oficiales

La estrategia de asociar elementos geográficos, culturales y económicos al apellido del líder republicano abarca también a edificios emblemáticos y proyectos de infraestructura.

Entre los episodios más debatidos figuran las intenciones de modificar la denominación del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington y las discusiones en torno a aeropuertos y estaciones de trenes vinculadas a la asignación de fondos federales.

Asimismo, la administración implementó marcas asociadas a su gestión en áreas financieras, migratorias y sanitarias -tales como las cuentas de ahorro infantiles, tarjetas especiales para extranjeros de alto poder adquisitivo y plataformas de medicamentos-, además de nomenclaturas en proyectos militares.

Mientras sus detractores critican el uso de recursos públicos para la construcción de una marca política personal, desde su entorno defienden los homenajes como un reconocimiento a los resultados económicos y políticos de su gobierno.