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Sábado, 14 de marzo de 2026

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Donald Trump puso en duda que Mojtaba Khamenei este vivo: "Hasta ahora nadie ha podido mostrarlo"

El presidente estadounidense sostuvo que su muerte por el momento es solo "un rumor", pero que de estar con vida "debe rendirse".

El presidente de Estados Unidos Donald Trump se refirió a la desaparición del líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, y consideró que podría estar muerto.

 "No sé si siquiera está vivo. Hasta ahora nadie ha podido mostrarlo", resaltó el mandatario norteamericano en diálogo con NBC News.

Sin embargo, señaló que no hay confirmación sobre su muerte y calificó esa información como "un rumor".

"Estoy escuchando que no está vivo y, si lo está, debería hacer algo muy inteligente por su país, y eso es rendirse", remarcó el jefe de Estado.

Puesta en duda de su salud

Las declaraciones de Trump van de la mano con lo indicado por el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, quien dijo el viernes que Khamenei estaba "herido y probablemente desfigurado" y calificó su comunicado escrito de "débil".

 "Sabemos que el nuevo líder, no tan supremo, está herido y probablemente desfigurado. Desesperado y escondido, se ocultó. Cobarde. Eso es lo que hacen las ratas", consideró el funcionario.

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