Donald Trump sostuvo que EEUU "aniquiló por completo todos los objetivos militares" de la isla iraní de Kharg

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el país norteamericano llevó adelante una ofensiva de gran magnitud sobre una isla clave en lo estratégico para Irán.

En ese sentido, apuntó que la operación, ordenada por el mandatario y realizada por el Comando Central estadounidense, "aniquiló por completo todos los objetivos militares en la joya de la corona de Irán, la isla de Kharg".

Kharg, situada a unos 30 kilómetros de la costa iraní, gestiona aproximadamente el 90% de las exportaciones de crudo de Irán, según datos de JP Morgan.

Esta isla es el principal punto de carga de petróleo para buques y alberga grandes tanques de almacenamiento destinados al mercado internacional.

"Por razones de decencia, he decidido no destruir la infraestructura petrolera de la isla. Sin embargo, si Irán, o cualquier otro país, interfiere con el libre y seguro paso de los barcos por el estrecho de Ormuz, reconsideraré inmediatamente esta decisión", escribió Trump en Truth Social.

"Irán no tiene capacidad para defenderse de nada de lo que queramos atacar. ¡No hay nada que puedan hacer al respecto!", declaró.