Donald Trump volvió a amenazar a Irán: "Abran el estrecho de Ormuz, malditos locos"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a elevar la tensión internacional al amenazar a Irán con un posible ataque a puntos estratégicos del país si no libera el estrecho de Ormuz, una vía marítima fundamental para el comercio energético global.

Según sus declaraciones, la ofensiva podría concretarse el próximo martes en caso de que el gobierno iraní no habilite nuevamente el tránsito por esa ruta clave. "Abran el estrecho de Ormuz o vivirán en el infierno", sentenció el mandatario, en un mensaje que profundiza el conflicto en Medio Oriente.

La amenaza que lanzó Trump a Irán si no liberan una importante ruta marítima

El mandatario estadounidense advirtió que su país podría atacar infraestructuras clave de Irán, como centrales eléctricas y puentes, si no se restablece el tránsito en el estrecho. Las declaraciones fueron difundidas a través de su red social Truth Social, donde utilizó un tono particularmente agresivo.

"El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán. ¡No habrá nada igual! ¡Abran el maldito estrecho, malditos locos, o vivirán en el infierno! ¡Ya verán! Alabado sea Alá. Presidente Donald J. Trump", escribió.

Además, el líder republicano recordó que había dado un ultimátum previo: "¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para hacer un acuerdo o reabrir el estrecho de Ormuz? El tiempo se agota: 48 horas antes de que el infierno se desplome sobre ellos".

Las declaraciones generaron una rápida reacción por parte de Irán. El general Ali Abdollahi Aliabadi, vinculado al Cuartel General Central Jatam al-Anbia, calificó la advertencia como "una acción impotente, nerviosa, desequilibrada y estúpida", en una respuesta que incrementa la tensión entre ambos países.

El estrecho de Ormuz es uno de los corredores marítimos más importantes del mundo, ya que por allí circula cerca del 20% del petróleo global.

Trump dejó entrever un posible acuerdo con Irán

A pesar del tono confrontativo, Trump también sugirió que existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el gobierno iraní. Según indicó, las negociaciones continúan abiertas y podrían derivar en una solución diplomática.

"Hay muchas posibilidades de que se concrete", afirmó el presidente estadounidense, aunque al mismo tiempo advirtió que, de no lograrse un pacto, Estados Unidos podría escalar el conflicto de manera significativa.

En ese sentido, el mandatario redobló la presión al señalar que, si no se llega a un entendimiento, su país podría "volarlo todo por los aires" e incluso tomar control de los recursos petroleros.