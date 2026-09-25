Donald Trump, Xi Jinping, Mark Zuckerberg y Elon Musk compartieron mesa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con su par chino, Xi Jinping, este jueves en la Casa Blanca, con la presencia de representantes de ambos estados y un grupo de importantes empresarios.

La mesa principal del evento estaba compuesta por los mandatarios y sus respectivas primeras damas, y los acompañaron el CEO de Tesla y SpaceX, Elon Musk; el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, y su esposa, Lori Huang; la directora ejecutiva de Advanced Micro Devices, Lisa Su, junto a su esposo, Daniel Lin, y el director ejecutivo de Apple, Tim Cook.

El líder de Amazon, Jeff Bezos junto a Greg Brockman, presidente de Open AI.

La presencia de las principales empresas tecnológicas estadounidenses cumplió un rol clave en la reunión entre los presidentes de las dos potencias mundiales debido a que uno de los temas centrales de conversación fue el avance del desarrollo tecnológico, la inteligencia artificial y el comercio.

Otros de los invitados fueron Sam Altman y Greg Brockman, de OpenAI; Jeff Bezos, fundador de Amazon; Mark Zuckerberg, de Meta; Sundar Pichai y Sergey Brin, de Google; Michael Dell, de Dell Technologies; Eric Yuan, de Zoom y Satya Nadella, de Microsoft.

Las propuestas sobre Inteligencia Artificial

El presidente chino, Xi Jinping, subrayó la necesidad de que ambos países busquen el desarrollo de la Inteligencia Artificial "bajo control humano" para que puedan gestionarse para llevar adelante un bien común.

"Debemos asegurarnos de que siempre esté bajo control humano y sirva al pueblo", detalló el referente asiático sobre el objetivo principal que buscan obtener con esta herramienta, para la que queda "mucho margen de mejora".

Por su parte, el mandatario norteamericano aseguró que uno de los temas de conversación estuvo relacionado con la seguridad en el desarrollo de las IA y celebró que un trabajo en conjunto podría "promover la paz durante las próximas décadas".



