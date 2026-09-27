Dos tiroteos masivos dejaron al menos 27 muertos en Sudáfrica

La ola de violencia armada sigue en ascenso en Sudáfrica y en las últimas horas se produjeron dos tiroteos masivos que dejaron al menos 27 muertos y más de 25 heridos. Los ataques ocurrieron en Johannesburgo y Ciudad del Cabo, las dos ciudades más grandes del país, en lugares de concurrencia masiva.

La Policía realizó operativos para intentar localizar a los responsables aunque hasta el momento no se concretaron detenciones.

Los ataques

El primer tiroteo ocurrió el sábado por la noche en un bar de Wedela, una localidad ubicada al suroeste de Johannesburgo. De acuerdo a lo que informó la Policía, ocho hombres armados con fusiles AK-47 y pistolas abrieron fuego contra las personas que se encontraban en el exterior del establecimiento y luego ingresaron al local para continuar con el ataque que dejó 17 muertos -13 hombres y cuatro mujeres- y al menos 15 heridos.

Según la investigación, los sospechosos habrían registrado a algunas de las víctimas y robado sus celulares antes de escapar en dos vehículos. Por el momento, se desconoce el móvil del ataque.

Crece la preocupación por la violencia armada en Sudáfrica (Foto NA).

En tanto, el segundo ataque se produjo en la madrugada del domingo, en Lwandle, una localidad cercana a Ciudad del Cabo, donde varios hombres armados dispararon contra las personas que se encontraban en un local de comidas.

El tiroteo dejó un saldo de 10 muertos y 11 heridos. Cinco de las víctimas fallecieron en el lugar, mientras que las otras cinco murieron cuando eran trasladadas a un hospital. Tampoco se realizaron arrestos por este hecho.

Preocupa la ola de violencia armada en Sudáfrica

Estos hechos se sumaron a otro tiroteo masivo ocurrido días antes en KwaMakhutha, una localidad cercana a Durban, donde 11 personas murieron durante un ataque perpetrado por hombres armados en una fiesta en una vivienda.

La sucesión de ataques volvió a poner en primer plano la violencia armada que afecta a Sudáfrica. El país registra una de las tasas de homicidios más elevadas del mundo ya que según estadísticas policiales oficiales citadas por Associated Press, entre abril y junio se contabilizaron 5.427 asesinatos, un promedio cercano a 60 por día.