Dura advertencia de Trump a Irán: "¿Quiero entrar y aniquilarlos o no? Es una decisión crucial"

Mientras el conflicto en Medio Oriente parece haber tomado un receso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió que evalúa la reanudación inmediata de los ataques militares contra Irán. "Tengo que tomar una decisión importante. ¿Quiero entrar y aniquilarlos o no? Es una decisión crucial", expresó.

El primer mandatario estadounidense sugirió la posibilidad de escalar la intervención bélica si no se logran avances en los objetivos de Washington y subrayó: "Conmigo cualquier cosa puede pasar".

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En declaraciones al sitio Axios, Trump definió la coyuntura como un momento decisivo para el conflicto y se da cerca de la cumbre clave que mantendrá en Nueva York con los líderes de los países del Consejo de Cooperación del Golfo (Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Baréin, Omán y Kuwait), en la Asamblea General de la ONU.

El encuentro resultará determinante ya que una intensificación de las operaciones militares demandaría el respaldo político y logístico de sus aliados regionales.

El mensaje de la Casa Blanca llega cargado de señales contradictorias, ya que horas antes, Trump se había mostrado optimista respecto a una eventual salida negociada. "Espero que estemos cerca del final de la guerra. Los iraníes quieren llegar a un acuerdo. Veremos cómo resulta. Irán tiene muchas ganas de llegar a un acuerdo", había manifestado.

¿Qué dijo sobre la IA?

Trump, por otra parte, se involucró sobre la polémica global por los riesgos de la inteligencia artificial (IA) y calificó los intentos de regular el sector como una "conspiración enfermiza" .

En un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, el mandatario arremetió contra los pedidos de la industria para establecer límites en el entrenamiento de modelos avanzados, asegurando que estas iniciativas buscan frenar el despliegue de infraestructura crítica y centros de datos en el territorio norteamericano.

Tensión entre la Casa Blanca y empresarios tecnológicos.

El eje de la denuncia apunta a deslegitimar una movilización inédita que se gestó en Silicon Valley. La controversia comenzó con una carta abierta de Dario Amodei, director ejecutivo de la firma de inteligencia artificial Anthropic, quien solicitó una desaceleración coordinada y global en el desarrollo de los sistemas más potentes para evaluar riesgos asociados a la ciberseguridad y control tecnológico.

Esta propuesta sumó el respaldo público de competidores del sector, como Sam Altman de OpenAI, Elon Musk de xAI y Satya Nadella de Microsoft, configurando un frente empresarial que, según la Casa Blanca, actúa bajo motivaciones cuestionables que atentan contra el interés estratégico del país.

Para Trump, catalogar este movimiento como una conspiración responde a una lectura geopolítica y de competencia internacional, y argumentó que cualquier tipo de freno regulatorio impuesto a las empresas locales no se traduciría en una mayor seguridad global, sino en una ventaja competitiva para China, nación con la que Washington mantiene una disputa por la supremacía tecnológica y económica.

El mandatario rechazó que la tecnología requiera de nuevas normativas o agencias de control, afirmando que el único freno necesario frente a los desafíos de la IA es una conducción política fuerte e inteligente desde el Poder Ejecutivo.

Esta negativa a regular el avance técnico se produce en un escenario de tensiones cruzadas a nivel global. Mientras Washington denuncia un complot para frenar su desarrollo, las alarmas sobre las capacidades de los sistemas se multiplican en el exterior. El Ministerio de Seguridad del Estado chino manifestó su preocupación por las herramientas occidentales de última generación, a las que acusa de poseer capacidades de hackeo informático que amenazan su seguridad.

Al mismo tiempo, organismos multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea persisten en la necesidad de fijar reglas vinculantes para evitar consecuencias imprevistas en los derechos civiles y la estabilidad digital.