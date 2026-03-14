Trump pidió a otros países que envíen buques al Estrecho de Ormuz: "EE.UU. hundirá barcos iraníes"

Mientras continúa la tensión en Medio Oriente, el presidente estadounidense, Donald Trump, le pidió a China y otras naciones que envíen buques de guerra al Estrecho de Ormuz, y de esta manera, ayuden a mantener abierto ese sitio clave para el traslado de petróleo.

Mediante un posteo en la red Truth Social, el mandatario aseguró: "Muchos países, especialmente aquellos afectados por el intento de Irán de cerrar el Estrecho de Ormuz, enviarán buques de guerra, en conjunto con Estados Unidos, para mantener el estrecho abierto y seguro".

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El primer mandatario insistió que Estados Unidos destruyó "el 100% de la capacidad militar de Irán" pero a ese país "le resulta fácil enviar uno o dos drones, lanzar una mina o disparar un misil de corto alcance en algún punto de este estrecho, por muy derrotados que estén".

"Esperemos que China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros países afectados por esta restricción artificial envíen buques a la zona para que el Estrecho de Ormuz deje de ser una amenaza para una nación totalmente descabezada", reclamó.

Importancia del Estrecho de Ormuz

Asimismo, Trump afirmó que "Estados Unidos bombardeará sin cesar la costa y hundirá continuamente barcos iraníes". "De una forma u otra, pronto lograremos que el estrecho esté abierto, seguro y libre", agregó.

El estrecho de Ormuz es clave en el transporte del petróleo, ya que por ese paso marítimo transita cerca del 20% del consumo mundial de petróleo, de hecho, Irán es el cuarto productor mundial de petróleo y casi el 80% del total lo envía a China, pero la reacción esta nación fue limitada.

La decisión de Irán de mantener cerrado el estrecho de Ormuz tensó todavía el conflicto y el precio del petróleo superó los 103 dólares.

"Deben saber que no podrán bajar el precio del petróleo y de la energía mediante medidas artificiales. Con la expansión de la guerra en la región, ya advertimos que pueden esperar un barril a 200 dólares, porque el precio del petróleo depende de la seguridad en la región, y ustedes son la fuente de esa inseguridad", alertó el portavoz del Cuartel General Central de Jatam al-Anbia, Ebrahim Zolfagari, en un video publicado por la agencia Tasnim.

El vocero fue enfático al afirmar que Irán no permitirá que "ni un litro de petróleo" atraviese el estrecho de Ormuz en beneficio de Estados Unidos, Israel o sus socios. Sin embargo, en las últimas horas, permitió que un buque turco pase por la zona. Además, lo hicieron sin problemas, dos buques cisterna de Gas Licuado de Petróleo (GLP) con bandera de la India.

"Dos buques indios, el Shivalik y el Nanda Devi, cruzaron el estrecho de Ormuz a primera hora de hoy y ahora se dirigen a puertos de la India", afirmó el secretario especial del Ministerio de Transporte Marítimo, Rajesh Kumar Sinha.

Cada embarcación transporta más de 46.000 toneladas métricas de GLP, para un total conjunto de 92.700 toneladas, y está previsto que atraquen en los próximos días en los puertos de Mundra y Kandla, puntos clave de entrada de energía en el país desde el mar Arábigo, según añadió el Gobierno.