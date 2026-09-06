Durante el rezo del Ángelus, el Papa León XIV expuso dos claves para fortalecer el amor mutuo

El papa León XIV reflexionó desde el Palacio Apostólico del Vaticano sobre la importancia del amor fraterno dentro de las comunidades.

Durante la habitual oración del Ángelus, el Pontífice detalló que el Evangelio propone dos caminos concretos para saldar la deuda afectiva con los demás y superar la queja habitual.

La corrección fraterna frente a la maledicencia

En su alocución ante los fieles congregados en la Plaza de San Pedro, la autoridad eclesial definió la corrección entre hermanos como un arte delicado que exige franqueza y gradualidad.

El líder religioso advirtió que confrontar los problemas de manera personal evita el aislamiento y la difusión de rumores perjudiciales.

"La queja y la maledicencia son más fáciles, pero no generan nada y paralizan muchas situaciones", sostuvo el obispo de Roma durante la catequesis.

Frente a esas conductas destructivas, la doctrina cristiana promueve el diálogo sincero para transformar los conflictos en oportunidades de crecimiento compartido.

Ponerse de acuerdo y la apelación a la paz

La segunda vía señalada para consolidar la unidad radica en la capacidad de alcanzar consenso, tanto en la convivencia diaria como en la oración compartida.

León XIV enfatizó que la fe permite a las personas encontrarse, perdonarse y escucharse mutuamente sin percibirse como rivales o extraños.

Al concluir su intervención dominical, la cabeza de la Iglesia católica renovó su llamado a frenar la violencia internacional y detener la destrucción de vidas inocentes. El Sumo Pontífice instó a las potencias globales a dar espacio a la diplomacia y al diálogo pacífico.