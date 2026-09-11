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Viernes, 11 de septiembre de 2026

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OPERATIVOS

Ecuador impone toque de queda en provincias costeras por la ola de violencia

La medida restringe la circulación nocturna en zonas prioritarias para reforzar las operaciones de seguridad y combatir al crimen organizado.

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El gobierno de Ecuador dispuso la aplicación del toque de queda en varias provincias de la región costera con el propósito de neutralizar el accionar de grupos delictivos y reducir las cifras de violencia. 

La restricción rige durante el horario nocturno en jurisdicciones clave como Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro, además de sectores puntuales del territorio nacional calificados como de alta peligrosidad.

Controles militares y alcance de la medida de excepción

La normativa faculta el despliegue extraordinario de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas para realizar patrullajes continuos, operativos de registro vehicular y controles de identidad en las zonas bajo régimen de excepción:

  • Queda prohibida la libre circulación de personas y vehículos particulares dentro de la franja horaria establecida por el Poder Ejecutivo.

  • Se contemplan excepciones operativas únicamente para trabajadores de servicios esenciales, transporte de alimentos, salud, farmacias y medios de comunicación.

  • Quienes incumplan la medida represiva podrán ser aprehendidos y puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.

El contexto de inseguridad en el territorio ecuatoriano

La adopción de este paquete de restricciones responde a la escalada de enfrentamientos entre bandas vinculadas al narcotráfico y la extorsión en el litoral del país sudamericano.

Con este nuevo esquema de fiscalización, el presidente Daniel Noboa busca contener los focos críticos de delincuencia y devolver estabilidad a las comunidades costeras más golpeadas por la conflictividad criminal.

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