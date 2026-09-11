Ecuador impone toque de queda en provincias costeras por la ola de violencia

El gobierno de Ecuador dispuso la aplicación del toque de queda en varias provincias de la región costera con el propósito de neutralizar el accionar de grupos delictivos y reducir las cifras de violencia.

La restricción rige durante el horario nocturno en jurisdicciones clave como Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro, además de sectores puntuales del territorio nacional calificados como de alta peligrosidad.

Controles militares y alcance de la medida de excepción

La normativa faculta el despliegue extraordinario de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas para realizar patrullajes continuos, operativos de registro vehicular y controles de identidad en las zonas bajo régimen de excepción:

Queda prohibida la libre circulación de personas y vehículos particulares dentro de la franja horaria establecida por el Poder Ejecutivo .

Se contemplan excepciones operativas únicamente para trabajadores de servicios esenciales, transporte de alimentos, salud, farmacias y medios de comunicación.

Quienes incumplan la medida represiva podrán ser aprehendidos y puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.

El contexto de inseguridad en el territorio ecuatoriano

La adopción de este paquete de restricciones responde a la escalada de enfrentamientos entre bandas vinculadas al narcotráfico y la extorsión en el litoral del país sudamericano.

Con este nuevo esquema de fiscalización, el presidente Daniel Noboa busca contener los focos críticos de delincuencia y devolver estabilidad a las comunidades costeras más golpeadas por la conflictividad criminal.