Efecto "El NIño": el huracán Polo alcanzó el nivel 5 convirtiendose en uno de los "más fuertes registrados"

Como consecuencia de "El Niño", el huracán Polo se transformó en uno de los fenómenos más potentes de los últimos años luego de que alcanzara el nivel 5 en las cercanías de la costa suroeste en México; sin embargo, aseguraron que es poco probable que pueda tocar tierra.

Desde el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en Miami (NHC) describieron a este fenómeno como una tormenta "extremadamente peligrosa" con vientos máximos que rondan los 265 kilómetros por hora. Es el tercer huracán de la máxima categoría que afecta el Pacífico durante esta temporada, luego de Genevieve y Lowell.

Se estima que este potente ciclón comience una transición pronunciada hacia el oeste-noroeste en las próximas horas, tras permanecer estacionado sobre el océano Pacífico durante la noche del martes.

El avance del huracán Polo en las costas mexicanas.

El avance de este fenómeno estableció la posibilidad de que haya tormentas tropicales, principalmente en los estados de Guerrero, Michoacán y Colima, que se pueden extender hasta la jornada del jueves.

Según lo expuesto por el NHC, los vientos huracanados se extendieron hasta 65 kilómetros desde el centro de la tormenta, mientras que los correspondientes a velocidades de tormenta tropical se extendieron hasta 169 kilómetros desde el centro del ciclón.

Que prevén en México ante el huracán Polo

Las autoridades mexicanas advirtieron que en los próximos días se podrían generar inundaciones repentinas y deslaves por las intensas precipitaciones que afectarían la costa mexicana.

Una estimación detalla que podrían caer entre 8 y 15 centímetros de lluvia para los estados de Guerrero y Michoacán, mientras que en las zonas costeras de Oaxaca, Colima y Jalisco se esperan cantidades menores.

Desde la Marina de México ordenaron el cierre de los puertos en los estados donde podrían darse tormentas más intensas y advirtieron a los civiles y pescadores que debían extremar las precauciones ante el fenómeno climático.



