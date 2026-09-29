Tras falsa puerta hallan en Egipto la tumba de un guardián de los secretos reales

Una misión arqueológica descubrió en la necrópolis del Bubasteion, en Saqqara, la tumba de un alto funcionario del Imperio Antiguo que ocupó cargos de máxima confianza en la corte del faraón.

El complejo funerario, que cuenta con una antigüedad cercana a los 4.500 años, perteneció a Sekhentio-Ptah, un funcionario identificado gracias a las inscripciones grabadas en una puerta falsa.

El hallazgo fue confirmado por el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto, que destacó la importancia de haber encontrado las estructuras y reliquias rituales en su ubicación original.

Los cargos del chambelán real y el ajuar funerario

Según el análisis de los jeroglíficos, el personaje sepultado se desempeñaba como chambelán real, supervisor de obras y documentos del rey, guardián de los secretos de los decretos reales y sacerdote de la diosa Maat.

Junto a la estructura principal se halló un conjunto de piezas elaboradas en alabastro, entre las que se incluyen una mesa y losa de ofrendas, además de una pila de purificación.

El yacimiento consta de un sistema interconectado de pozos subterráneos que albergaba múltiples entierros humanos, muestras de cartonaje funerario pintado y más de 100 figuritas ushabti de loza.

Conservación intacta y valor arqueológico

Entre los elementos recuperados en el sitio arqueológico sobresalen tres sarcófagos de piedra que se mantenían sellados e intactos desde la antigüedad.

Asimismo, los arqueólogos hallaron una estatua de madera con forma de halcón y una colección de vasijas de cerámica distribuidas en el recinto.

La relevancia científica del descubrimiento radica en que la capilla funeraria y su mobiliario se conservaron en su posición primaria, lo que facilita reconstruir de manera precisa los rituales funerarios del período.