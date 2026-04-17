"El bloqueo naval a Irán se mantendrá": Trump tras la confirmación de la apertura del Estrecho de Ormuz

Después de que Irán anunciara este viernes la reapertura total del Estrecho de Ormuz, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que "el bloqueo naval a Irán se mantendrá en pleno vigor".

"Será hasta que nuestra transacción con ese país esté completada al 100%", detalló a través de un posteo en su cuenta oficial de Truth Social.

El Estrecho de Ormuz fue reabierto esta mañana por el régimen iraní.

Por otro lado, reforzó su compromiso con el fin de la violencia en el Líbano mediante un mensaje contundente: "Israel ya no bombardeará el Líbano. ¡¡¡Estados Unidos le ha PROHIBIDO hacerlo. ¡¡¡Ya basta!!!", dijo.

Reabrieron el Estrecho de Ormuz

Irán confirmó que reabrió el Estrecho de Ormuz. La medida, aseguraron, se mantendrá vigente mientras se respete el cese al fuego pactado con Estados Unidos e Israel, luego de un periodo crítico de hostilidades y bombardeos cruzados.

A través de sus redes sociales, el canciller iraní, Abbas Araghchi, confirmó que el tránsito de buques comerciales ya no tendrá restricciones. El funcionario vinculó directamente esta decisión con la tregua en el Líbano, que comenzó a regir este jueves tras el anuncio de Donald Trump sobre un paréntesis de 10 días en los ataques.

Por Ormuz circula cerca del 20% del crudo mundial La noticia desplomó de inmediato el precio del petróleo, generó una leve baja del dólar y tiñó de verde las principales bolsas del mundo.

Aunque el alto el fuego formal entre Teherán y Washington arrancó el 8 de abril, el paso marítimo seguía bloqueado. Esto había llevado a la Casa Blanca a responder con un cerco naval a los barcos de bandera iraní esta misma semana.

Bajo la mediación de países como Pakistán, Reino Unido y Francia, se busca un acuerdo de fondo que no solo garantice la libre navegación, sino que también ponga sobre la mesa el programa nuclear iraní.