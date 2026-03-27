El canciller de Irán aseguró que el control del Estrecho de Ormuz es un "derecho legítimo"

Irán advirtió que tiene el "derecho legal" de impedir el paso de buques de Estados Unidos e Israel por el Estrecho de Ormuz. Esta nueva amenaza de bloqueo surge en medio de la escalada bélica en Medio Oriente.

El canciller iraní, Seyed Abbas Araghchi, lanzó la advertencia durante una comunicación directa con el secretario general de la ONU, António Guterres. Según el funcionario, la medida alcanzaría también a los aliados de ambos países.

En la charla, Araghchi calificó como "brutales" los ataques realizados por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní. Aseguró que los bombardeos golpearon escuelas, hospitales y zonas residenciales.

Según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní en un comunicado, se notificó a Guterres que Irán tiene la "firme determinación" de defender su soberanía. Para el gobierno iraní, el control de la navegación en el Estrecho de Ormuz es una herramienta de defensa nacional.

La inseguridad en el paso marítimo es, según el canciller, consecuencia directa de la "agresión" de las fuerzas occidentales. Criticó a quienes piden moderación a Irán y tildó de "traición a la diplomacia" la postura de Washington.

Asimismo, destacó la responsabilidad de la ONU de perseguir las "violaciones flagrantes" de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional, incluidos los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, cometidas por los "agresores".

Puntualmente, Araghchi criticó las posturas y las exigencias unilaterales de algunas partes para que Irán actúe con moderación y ponga fin a la guerra, subrayando que "no debe pasarse por alto el hecho evidente de que fue Estados Unidos quien, junto con Israel, lanzó la agresión militar contra Irán e impuso la guerra a la región y al mundo, repitiendo su traición a la diplomacia y poniendo en peligro la seguridad y los intereses de todos los Estados de la región".

Por su parte, António Guterres expresó su profunda preocupación por el conflicto. El jefe de las Naciones Unidas insistió en la necesidad de respetar la integridad territorial para evitar un desastre mayor en Medio Oriente.



