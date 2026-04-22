El castigo que Israel impondrá a los soldados que destrozaron una estatua de Jesús

El ejército de Israel anunció sanciones disciplinarias contra dos de sus efectivos luego de que se difundiera una imagen que muestra la destrucción de una estatua de Jesucristo en el sur del Líbano. La medida llega tras la fuerte repercusión que generó el episodio en redes sociales.



Según informó la fuerza militar israelí al difundir los resultados de una investigación interna, ambos soldados recibirán 30 días de detención militar y serán retirados de las operaciones de combate. El castigo alcanzará tanto al uniformado que provocó los daños como al que registró el hecho con una fotografía.

Así un soldado israelí destrozó la escultura de Jesús.

En el comunicado oficial se precisó que "el soldado que dañó el símbolo cristiano y el soldado que fotografió el acto serán apartados de las operaciones de combate y recibirán 30 días de detención militar".

El incidente salió a la luz luego de que circulara en Internet una imagen en la que se observa a un militar israelí golpeando con un mazo la cabeza de una escultura de Jesucristo crucificado que se había desprendido de la cruz. La escena generó críticas y cuestionamientos por el ataque a un símbolo religioso, incluso del Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien remarcó: "Como la abrumadora mayoría de los israelíes, quedé atónito y entristecido al enterarme".

El comunicado de Netanyahu tras la difusión de la imagen del soldado israelí destruyendo la estatua de Jesús.

La estatua se encontraba en la localidad de Debel, una comunidad de mayoría cristiana situada en el sur del Líbano y próxima a la frontera con Israel. De acuerdo con un informe del medio público francés Radio France Internationale, el objeto religioso formaba parte de un espacio de culto de esa zona.

Tras la investigación, el ejército israelí resolvió sancionar a los involucrados y apartarlos temporalmente de sus funciones en combate, en un intento por responder a la polémica que provocó el hecho.