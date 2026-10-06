El copiloto del vuelo de FlyDubai admitió que intentó estrellar el avión: "Lo hice para vengar a Gaza, quería morir como mártir"

El copiloto omaní Hammam Al-Hammami admitió que apuñaló al piloto indio Smit Machchhar e intentó estrellar el avión de FlyDubai "para vengar a Gaza" y porque "quería morir como mártir".

La estremecedora declaración surgió durante el interrogatorio al detenido por el brutal ataque en Emiratos Árabes Unidos, según informó Channel 12, citado por la agencia ANSA.

La investigación busca determinar si Al-Hammami actuó solo o si detrás del conmovedor episodio hubo otra persona que le dio instrucciones.

El hecho ocurrió en pleno trayecto entre Dubai y Tel Aviv, y no terminó en tragedia gracias a la heroica intervención de los pasajeros.

El piloto del vuelo de FlyDubai, Smit Machchhar.

" Luché por mi vida, lo di todo por los pasajeros "





Machchhar contó detalles del ataque que sufrió durante una conversación con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Según su relato, todo comenzó cuando Al-Hammami se puso a rezar. "Mientras lo hacía, por respeto, miré hacia adelante y no hacia atrás, y de repente, después de unos cuatro o cinco minutos, recibí un fuerte golpe en la nuca", relató.

"Lo primero que pensé fue que el avión había sufrido daños catastróficos y que algo andaba mal", siguió. Sin embargo, los golpes continuaron y ahí comprendió que el ataque provenía del copiloto.

Smit Machchhar sufrió graves heridas, pero se recupera favorablemente.

La agresión dejó a Machchhar con dificultades para desenvolverse: "A causa de los primeros golpes, casi perdí la vista y todo se veía borroso", recordó. Aún así, intentó abrir la puerta de la cabina, pero Al-Hammami logró cerrarla antes de que el resto de la tripulación pudiera entrar.

Machchhar relató que quedó tendido en el piso de la cabina mientras podía escuchar los gritos de los pasajeros mientras la aeronave se precipitaba.

"Luchaba por mi vida. En un momento, comprendí que si no me levantaba... los pasajeros perderían la vida", aseguró. "Fue entonces cuando lo di todo, fui directo a la puerta y la abrí. Por suerte, había gente esperando para entrar, tomaron el control de la sala de control, y ya sabe el resto", concluyó.