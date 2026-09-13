El director israelí Yuval Abraham dijo: "Estados Unidos está financiando gran parte de la matanza en Gaza"

El director israelí Yuval Abraham obtuvo el premio especial del jurado en el Festival de Venecia por el documental "Naza" que dirigió junto a su pareja Rachel Szor y que cuenta con el testimonio de miembros del ejército y la inteligencia israelí que narran en pantalla los asesinatos que cometen desde sus puestos de trabajo. Tras recibir la distinción, el cineasta instó a que "los israelíes vean esta película" y denunció que "Estados Unidos está financiando gran parte de la matanza" en Gaza.

"Es nuestro país el que está cometiendo estos crímenes. Queremos que la vean los europeos, especialmente aquí en Italia, porque su gobierno y el gobierno alemán están bloqueando la presión sobre Israel que podría poner fin a esto; y que la vean los estadounidenses ya que ese país está financiando gran parte de la matanza", advirtió el director en el discurso más político de todos los que se escucharon en el festival.

"Esta matanza masiva es sistémica"

Abraham, que ganó un Oscar por el documental "No other land", lamentó que en su país "los políticos israelíes y los periodistas ahora atacan esta película, rechazándola sin siquiera haberla visto".

"Se hace tanto esfuerzo por no mirar la realidad", criticó y aseguró: "Desde que comenzó este festival, en poco más de estos diez días, Israel ha matado a seis niños palestinos en Gaza: una niña de tres años en una escuela bombardeada, un niño de siete años junto a su padre en el coche y dos hermanas que dormían en casa". "Los oficiales de inteligencia israelíes con los que hablamos nos explicaron que esta matanza masiva es sistémica; no es un accidente, sino algo deliberado", subrayó y alertó que se trata de "actos de asesinato y políticas basadas en la deshumanización total de los palestinos".

Yuval Abraham y Rachel Szor ganaron el premio especial del jurado por el documental "Naza".

En el cierre de su alocución, recalcó que "esta verdad ha sido documentada y se conoce desde el primer día gracias a los periodistas palestinos; más de 200 de ellos han sido asesinados por Israel en Gaza". "Sus voces fueron silenciadas y negadas. Creemos que negar un crimen es lo que permite que este persista", remarcó.

Por último, agradeció a sus productores, Jim Wilson, el periódico The Guardian y el cineasta Jonathan Glazer, así como a su pareja, la codirectora del filme.

"Naza" es un documental en el que 24 integrantes del ejército y la inteligencia de Israel cuentan, con su rostro a oscuras y la voz distorsionada, los crímenes que cometen desde sus puestos de trabajo de forma sistémica.