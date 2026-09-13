¡El fin del Reino Unido! Líderes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte buscan la independencia

Los principales referentes políticos de Escocia, Gales e Irlanda del Norte se reunirán este lunes en la ciudad de Cardiff para formalizar un acuerdo histórico que busca impulsar la independencia de sus respectivos territorios del Reino Unido. Todo esto ocurre en medio del conflicto diplomático con Argentina por las Islas Malvinas.

El encuentro reunirá al primer ministro escocés John Swinney, al dirigente galés Rhun ap Iorwerth y a las referentes del Sinn Féin, Michelle O'Neill y Mary Lou McDonald, con el objetivo de exigir formalmente al Gobierno central británico la facultad de convocar a consultas populares sobre el futuro constitucional de las tres naciones.

Cumbre en Cardiff y un memorando de entendimiento histórico

El encuentro en la capital galesa marcará la primera vez en la historia contemporánea que los líderes de las tres regiones abordan una estrategia conjunta frente a Londres.

Durante la cumbre, John Swinney (Partido Nacional Escocés), Rhun ap Iorwerth (Plaid Cymru), Michelle O'Neill y Mary Lou McDonald firmarán un memorando de entendimiento para coordinar acciones políticas y exigir un mecanismo legal que habilite el derecho a la autodeterminación.

Las autoridades nacionalistas argumentaron que el panorama político de las islas británicas atraviesa un punto de inflexión, destacando que por primera vez los tres territorios están encabezados por dirigentes favorables a modificar la relación constitucional con el poder central.

El documento suscripto buscará sentar las bases para la celebración de referendos de independencia acordados en cada una de las regiones.

La postura de Londres y la tensión sobre las consultas populares

El avance del bloque regional genera crecientes tensiones con el Ejecutivo británico, conducido por el primer ministro Andy Burnham.

Desde el Gobierno central rechazaron la posibilidad de autorizar nuevos comicios independentistas en el corto plazo, argumentando que no existe un consenso social mayoritario en la población que justifique la apertura de un proceso de separación estatal.

A pesar de la negativa oficial de la administración británica, la coordinación entre los partidos separatistas busca incrementar la presión parlamentaria e internacional.

Los dirigentes nacionalistas sostienen que la falta de autonomía fiscal y política torna insostenible el actual esquema de administración centralizada, fijando una hoja de ruta común para discutir el futuro del Reino Unido.