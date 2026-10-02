El fuerte relato del piloto apuñalado en el vuelo a Israel: "No podía dejar que todos murieran"

El capitán indio Smit Machchhar de la aerolínea Flydubai fue atacado a traición por su compañero mientras volaba hacia Tel Aviv. Estaba gravemente herido en el suelo de la cabina, cuando logró levantarse y abrir la puerta para que los pasajeros redujeran al agresor.

Milagrosamente, el avión logró aterrizar de emergencia en Arabia Saudita y salvó a 182 personas. La reconstrucción del episodio dramático a miles de pies de altura y el conmovedor diálogo del piloto con el primer ministro de India, Narendra Modi.

Desde la cama de un hospital en Abu Dabi, con la cabeza vendada y tubos de asistencia respiratoria en la nariz, Machchhar revivió con detalles la pesadilla que padeció el miércoles a miles de metros de altura.

Como se mencionó, durante el trayecto de un Boeing 737 de la empresa Flydubai entre Dubái y la capital de Israel, el comandante fue atacado a puñaladas por su propio copiloto en plena cabina de mando.

Pese a sufrir heridas de gravedad que le provocaron una severa hemorragia, el piloto sacó fuerzas de donde no tenía para evitar la caída de la aeronave con 182 personas a bordo y permitir el ingreso de la tripulación y los pasajeros para reducir al agresor.

Tras la maniobra heroica, el avión fue desviado y concretó un aterrizaje de emergencia en Tabuk, al noroeste de Arabia Saudita.

"Luchaba por mi vida"





La recuperación del héroe de la aviación sumó este viernes un capítulo de profunda emoción cuando mantuvo una videollamada transmitida por la televisión internacional con el primer ministro de la India, Narendra Modi. Ambos dialogaron en guyaratí, el idioma predominante del estado de Guyarat, del cual es oriundo el jefe del Ejecutivo indio.

Visiblemente quebrado por la angustia y el recuerdo del ataque, el piloto rompió en llanto al rememorar los segundos cruciales. "Tenía muchas heridas. Había caído al suelo", le relató el comandante al mandatario. Y agregó: "Luchaba por mi vida. En un momento, comprendí que si no me levantaba... los pasajeros perderían la vida."

Una de las impactantes imágenes del vuelo que tuvo que aterrizar de emergencia en Arabia Saudita.

Machchhar explicó que, en pleno descenso pronunciado de la nave, entendió que el único camino para salvar a todos era alcanzar la traba de acceso: "Y supe en ese momento: un último esfuerzo, Smit. Hazlo. La puerta está ahí mismo".

A pesar de que el agresor continuaba propinándole golpes, el capitán extendió la mano y logró destrabar el ingreso: "Y entonces simplemente la abrí... y todos entraron", recordó. Luego reflexionó sobre su impulso vital: "Lo hacía por mi vida, pero al mismo tiempo sabía que no podía dejar que todos los demás murieran".

Asimismo, el comandante reveló que en pleno ataque encomendó su destino a la fe al recitar el Hanuman Chalisa, un tradicional himno devocional hindú: "El señor Hanuman me dio valor", afirmó.

Pasajeros al rescate y la hipótesis de "un desastre como el 11 de septiembre"





Según el testimonio de testigos e informes proporcionados por las autoridades israelíes, la maniobra desesperada del piloto permitió que un grupo de pasajeros irrumpiera en la cabina y sometiera al atacante.

Uno de los viajeros que intervino activamente en la asistencia médica fue el odontólogo Shota Musaev, quien confirmó que Machchhar presentaba una "pérdida masiva de sangre" e impactos de arma blanca de extrema gravedad.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó que el sospechoso, un ciudadano de nacionalidad omaní, fue detenido en suelo saudita y permanece bajo riguroso interrogatorio. Al analizar la rápida reacción del comandante, Netanyahu remarcó que la acción del piloto evitó "un desastre como el 11 de septiembre".

En primer lugar, el capitán recibió las primeras atenciones médicas de urgencia en el país donde aterrizó la aeronave antes de ser derivado al centro de salud de Abu Dabi. Allí recibió la visita de una de sus hijas, quien se asustó al observarlo con el vendaje, mientras que su hijo menor, de solo dos años, aún no pudo ver a su padre.

El orgullo de toda una nación





Smit Machchhar nació en Mumbai en el seno de una familia dedicada a la industria textil. De hecho, en una entrevista concedida en 2025 para el pódcast Bona-Fide Banter, el propio piloto confesó que la aviación no había sido su "sueño de infancia" y que originalmente se había anotado en la carrera de ingeniería textil.

Sin embargo, su carrera aeronáutica lo consolidó con una sólida trayectoria: se desempeñó durante 11 años en la empresa india de bajo costo SpiceJet, donde fue comandante superior e instructor de línea, acumulando más de 9.750 horas de vuelo. Desde hace aproximadamente cuatro años se desempeña como capitán dentro de la plantilla de la compañía Flydubai.

El capitán Smit Machchhar de la aerolínea Flydubai fue atacado a traición mientras volaba hacia Tel Aviv.

Emocionado por el contacto con la máxima autoridad de su país de origen, el piloto le confesó a Modi: "Ahora que me ha llamado, estoy realmente muy orgulloso de mí mismo". Y completó con humildad: "No estaba orgulloso antes de esto, pero ahora sí".

Por su parte, el primer ministro indio había expresado públicamente su admiración a través de un mensaje en la red social X: "Ante el peligro más grave y a pesar de estar gravemente herido, mostró un inmenso coraje y una resolución inquebrantable para proteger la vida de los demás. Su valentía ayudó a salvar cientos de vidas y a evitar una gran tragedia".

Para finalizar, Modi enfatizó la postura institucional de su país tras la heroica acción en las alturas: "India está orgullosa del Capitán Machchhar", concluyó el mandatario, cerrando su declaración: "Rezando por su rápida recuperación, renovada fortaleza y buena salud".



