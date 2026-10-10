El huracán Isaías azotó Estados Unidos: cuatro muertos y casi un millón de usuarios sin luz

El huracán Isaías golpeó con fuerza el sureste de Estados Unidos y dejó un saldo de al menos cuatro personas muertas, importantes daños materiales y cientos de miles de hogares sin suministro eléctrico.

A su vez, el fenómeno provocó inundaciones, caída de árboles y complicaciones en distintas ciudades, donde las intensas precipitaciones y los fuertes vientos obligaron a desplegar un gran operativos de emergencia para asistir a los damnificados.

El huracán Isaías golpeó Estados Unidos y dejó un saldo trágico

Según los primeros reportes, el huracán tocó tierra cerca de Destin, en el estado de Florida, con categoría 2 y vientos sostenidos de aproximadamente 169 kilómetros por hora.

Posteriormente, comenzó a perder intensidad mientras avanzaba hacia el interior del territorio estadounidense. Sin embargo, las fuertes precipitaciones y las ráfagas de viento continuaron representando un peligro para la población.

Uno de los principales problemas ocasionados por el temporal fue la interrupción del suministro eléctrico. De acuerdo con los últimos reportes, más de 900.000 usuarios llegaron a permanecer sin luz en distintos sectores de Florida, Alabama y Georgia.

Los cortes derivaron de la caída de árboles, postes y tendidos eléctricos, mientras que las intensas precipitaciones complicaron las tareas de reconexión del servicio.

Además, en algunas localidades costeras, las calles quedaron bloqueadas por escombros y las autoridades debieron prohibir los desplazamientos innecesarios.

La situación también generó preocupación por el impacto sobre viviendas, comercios e infraestructura pública. Las ráfagas arrancaron techos y provocaron daños en diferentes construcciones, especialmente en las zonas más expuestas al paso del sistema meteorológico.

Por otro lado, hay alerta por inundaciones. De hecho, los pronósticos advirtieron sobre acumulaciones de lluvia que podrían alcanzar entre 75 y 250 milímetros en determinadas áreas, además de la posibilidad de nuevos episodios de tiempo severo.

El balance de daños todavía se encuentra en evaluación, mientras miles de familias intentan recuperar la normalidad después de uno de los temporales más importantes de la temporada atlántica.

Las autoridades mantienen las tareas de asistencia y recomiendan a la población permanecer atenta a las alertas oficiales, especialmente en zonas bajas o cercanas a cursos de agua.

Por su parte, los equipos de emergencia continúan trabajando para restablecer la electricidad y garantizar la seguridad de los habitantes afectados.











