Flávio Bolsonaro palpita la segunda vuelta ante Lula da Silva: "Faltan pocos días para el rescate de Brasil"

Flávio Bolsonaro se pronunció tras imponerse sobre Lula da Silva en las elecciones de Brasil y aseguró que su victoria "traerá de vuelta la seguridad jurídica que el país tanto necesita para crecer".

"¡Gracias, Dios! ¡Gracias, Brasil! El país se manifestó en las urnas por el cambio y por el futuro. No solo en la Presidencia de la República, sino también en el Senado y en la Cámara de Diputados", escribió en X (antes Twitter) el hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

En su mensaje, el candidato liberal destacó que la "abrumadora mayoría" que el partido que representa logró en el Congreso "traerá de vuelta la seguridad jurídica que el país tanto necesita para crecer".

"El Poder Legislativo federal está configurado para un Presidente como Flávio Bolsonaro", enfatizó en una publicación acompañada por una imagen suya junto a un cuadro de su padre, quien cumple prisión domiciliaria tras ser condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.

Además, felicitó a los gobernadores y diputados electos. "Me comprometo a siempre poner al pueblo por encima de cualquier cuestión partidaria, pues, por ejemplo, la lucha efectiva contra el narcoterrorismo tiene que hacerse en conjunto con Gobernadores y Alcaldes", sostuvo.

El mensaje de Flávio Bolsonaro tras derrotar a Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil (X/@FlavioBolsonaro).

Hacia el final de su publicación, Bolsonaro anticipó lo que espera para los próximos días y cerró con una frase dirigida a sus seguidores: "¡Faltan pocos días para el rescate de Brasil!".

Flávio Bolsonaro y Lula vuelven a enfrentarse en el balotaje

La primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil terminó con Flávio Bolsonaro en el primer lugar y Lula da Silva en el segundo. El candidato del Partido Liberal obtuvo el 47,17% de los votos válidos, mientras que el actual presidente alcanzó el 44,99%.

La diferencia fue de 1,87 puntos porcentuales, equivalente a más de 2,2 millones de votos. Como ninguno superó el 50% necesario para ganar en primera vuelta, ambos volverán a competir el domingo 25 de octubre.

Bolsonaro y Lula reunieron el 92,16% de los votos válidos, dejando al resto de los candidatos muy lejos de la segunda vuelta.

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro se enfrentarán en el balotaje del 25 de octubre (Archivo).

El tercer lugar fue para Augusto Cury, con el 2,89%, seguido por Renan Santos, con el 2,25%, y Ronaldo Caiado, con el 2,18%.

El resultado también mostró diferencias según la región. Bolsonaro consiguió una ventaja en São Paulo, el distrito con mayor cantidad de electores, y también se impuso en Río de Janeiro, donde desarrolla su carrera política.

Más de 33 millones de brasileños no fueron a votar

La primera vuelta registró una abstención del 21,08%, lo que representa unos 33,4 millones de electores que no concurrieron a las urnas. La participación alcanzó el 78,92%.

El dato será uno de los factores a seguir de cara al balotaje, ya que los dos candidatos deberán buscar nuevos apoyos entre quienes no participaron o votaron por otras opciones en la primera vuelta.

Además, se contabilizaron 2.300.781 votos en blanco y 3.674.149 votos nulos, mientras que los votos válidos fueron 125.272.513.

El Partido Liberal quedó fortalecido en el Senado

La elección también definió la renovación de 54 de las 81 bancas del Senado y de la totalidad de la Cámara de Diputados. En el Senado, el Partido Liberal consiguió 19 de los escaños que estaban en juego.

Con esas incorporaciones y los nueve senadores que ya tenía y continúan en sus cargos, el PL pasará a contar con 28 bancas sobre un total de 81 a partir de 2027.

El Partido de los Trabajadores, en tanto, obtuvo nueve de los 54 escaños renovados. Entre los nombres elegidos aparecen Michelle Bolsonaro y Bia Kicis por el Distrito Federal, además de Rui Costa y Jaques Wagner por Bahía.