El mensaje de Pedro Sánchez por la muerte de Maricarmen

Maricarmen Abascal, la jubilada de 87 años que se convirtió en el símbolo de las protestas por la crisis de vivienda en España, falleció este miércoles en el hospital donde se encontraba internada.

La noticia fue confirmada por el Sindicato de Inquilinas de Madrid y generó una profunda conmoción social, además de un duro cruce entre los principales referentes políticos del país.

Tras confirmarse el deceso, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó a través de su cuenta oficial en X: "Todo mi cariño a la familia y a los seres queridos de Maricarmen. Un abrazo a todos quienes sienten esta pérdida como propia. Descanse en paz".

Todo mi cariño a la familia y a los seres queridos de Maricarmen. Un abrazo también a todos los que hoy sentimos esta pérdida como propia. Descanse en paz. October 7, 2026

Antecedentes del caso

La mujer, que padecía discapacidad y movilidad reducida, permanecía hospitalizada en el centro Gregorio Marañón desde hacía dos semanas, cuando se ejecutó su cuarto intento de desalojo.

Como se mencionó, el fallecimiento de la jubilada reactivó los enfrentamientos entre las distintas fuerzas políticas. Por ejemplo, la eurodiputada y exministra de Igualdad, Irene Montero, señaló directamente a los responsables de la expulsión y manifestó: "No es una muerte, es un asesinato".

Por su parte, desde el partido Vox acusaron al Ejecutivo liderado por Sánchez de instrumentalizar lo sucedido al sostener que "han utilizado el sufrimiento de una persona mayor para montar una campaña que ocultase la responsabilidad del Gobierno en el desastre de la vivienda".

Ante estas acusaciones, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, le respondió a la agrupación al recordar que votaron en contra de prohibir los desahucios: "Buitres al servicio de los buitres. Siervos del dinero y no del pueblo. Mala gente que lo envenena todo".

Luego, el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, quien en su momento calificó el desalojo de "descorazonador" y sostuvo que "no lo usaré políticamente como el Gobierno", expresó sus condolencias: "Quiero trasladar mi pésame a la familia y a los seres queridos de Maricarmen. Ni campaña, ni partidos, ni utilización interesada. No más piedras en el muro. Ante la muerte de una persona solo cabe el respeto".

Un conflicto prolongado, desalojo, rebelión popular y llamado a elecciones generales





Como bien se informó, el desahucio se implementó el pasado 23 de septiembre tras un extenso litigio judicial por un contrato que el padre de Maricarmen había firmado en 1956.

El problema comenzó en 2018 cuando el inmueble cambió de propietarios y pasó a manos del fondo de inversión Urbagestión. Aunque la anciana percibía una pensión cercana a los 1.400 euros y pagaba alrededor de 500 mensuales de alquiler, la firma pasó a reclamarle 2.650 euros para permanecer en el lugar, pretensión que luego redujo a 1.600.

Al no poder afrontar dicho monto, la comisión judicial completó el procedimiento mientras cientos de personas se concentraban en las puertas del edificio donde la mujer había vivido durante más de siete décadas. Maricarmen debió dejar la propiedad en camilla y fue trasladada en ambulancia al centro de salud mencionado.

El hecho desencadenó movilizaciones por la crisis de vivienda en toda España y un acampe en la Puerta del Sol que culminó con la decisión de Pedro Sánchez de convocar a elecciones generales anticipadas tras un rechazo del Parlamento a sus iniciativas vinculadas con la problemática.

Si bien la presión popular obligó al fondo inmobiliario a pactar un acuerdo con las instituciones para que la mujer regresara a su domicilio al recibir el alta médica -medida tildada de acuerdo "histórico" por el Sindicato de Inquilinas-, desde la organización lamentaron que la solución "ha llegado demasiado tarde", ya que Maricarmen no llegó a volver a su casa.



