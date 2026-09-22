El Niño en Brasil: volcó camiones, dejó 4 personas desaparecidas, 700.000 sin luz e incontables destrozos

Un severo temporal en Brasil causó destrozos masivos en el estado de Rio Grande do Sul, dejando al menos cuatro personas desaparecidas, más de 700.000 usuarios sin energía eléctrica e importantes daños en viviendas e infraestructura.

El fenómeno meteorológico estuvo impulsado por ráfagas de viento que superaron los 115 km/h y acumulados de lluvia que alcanzaron los 145 milímetros en pocas horas.

Búsqueda de desaparecidos y severos destrozos urbanos

Las tareas de rescate coordinadas por la Defensa Civil se concentran en la localización de cuatro personas.

Entre los desaparecidos figuran una mujer y sus dos hijos en Caxias do Sul, cuyo vehículo fue arrastrado por la corriente, además de un hombre que fue succionado por una tubería en la misma localidad mientras intentaba drenar el agua acumulada frente a su vivienda.

En municipios como Nova Santa Rita, los vientos provocaron el colapso del techo de unos 400 inmuebles, destruyendo por completo tres viviendas y derrumbando estructuras metálicas en un centro logístico.

En tanto, en Pelotas se reportó el derrumbe de un edificio desocupado, mientras que en al menos 20 localidades los registros de viento superaron los 80 km/h, alcanzando marcas de 115,8 km/h en São Jerônimo y 113,7 km/h en Rio Grande.

Alerta roja meteorológica e impacto de El Niño

Las prestadoras eléctricas RGE y CEEE Equatorial confirmaron que los cortes masivos de luz afectaron a más de 700.000 usuarios en toda la región sur.

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Meteorología (Inmet) emitió una alerta roja para Rio Grande do Sul por riesgo inminente de nuevos anegamientos y ráfagas extremas.

Los especialistas advierten que este evento se enmarca en la evolución del fenómeno de El Niño, que podría registrar una intensidad sumamente alta en el sur del continente durante los próximos meses.

Las autoridades locales recomendaron a la población evitar desplazamientos y mantenerse resguardada ante la posibilidad de nuevas tormentas.