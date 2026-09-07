El "Nostradamus chino" anticipó caos total y destrucción para el mundo en 2027: "Lo peor"

Jiang Xueqin, el educador y comentarista chino-canadiense conocido en redes como el "Nostradamus chino", volvió a generar repercusión con sus predicciones para 2027. A través de sus análisis de historia, geopolítica y teoría de juegos, anticipó cinco escenarios que, según su hipótesis, podrían generar una fuerte crisis internacional.

El analista no se presenta como vidente. Sus pronósticos surgen de la interpretación de distintos acontecimientos históricos y políticos. Su popularidad creció luego de que se viralizaran antiguos videos en los que había planteado escenarios como el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y una posible confrontación entre ese país e Irán.

Las cinco predicciones para 2027

1. Estados Unidos invadiría Irán

Según Xueqin, el conflicto entre Estados Unidos e Irán podría escalar hasta convertirse en una invasión terrestre de gran magnitud. El analista sostiene que una operación de esas características podría extenderse durante varios años y provocar un fuerte desgaste económico y político para Washington.

2. Volvería el servicio militar obligatorio

Como consecuencia de una eventual guerra prolongada, el comentarista plantea que Estados Unidos podría verse obligado a ampliar sus Fuerzas Armadas y reinstalar el reclutamiento militar obligatorio. Según su hipótesis, la medida incluso podría encontrar aceptación entre parte de los jóvenes debido a la falta de oportunidades laborales.

3. ICE y la Guardia Nacional ganarían protagonismo

Otro de los escenarios planteados por Xueqin contempla un mayor poder del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y un posible despliegue de la Guardia Nacional en las principales ciudades estadounidenses.

El analista relaciona este escenario con una combinación de tensión social, problemas migratorios, polarización política y un conflicto internacional.

4. Una crisis económica podría extenderse al mundo

Para Xueqin, el costo de una guerra prolongada podría profundizar los problemas fiscales y financieros de Estados Unidos y terminar afectando a otros países.

En este escenario, el estrecho de Ormuz tendría un papel central. Una interrupción prolongada del transporte de petróleo por esa vía estratégica podría generar una crisis energética internacional y derivar en problemas relacionados con el dólar y los sistemas electrónicos de pagos.

5. Estados Unidos podría sufrir un conflicto civil

La predicción más extrema plantea que la combinación de una guerra exterior, dificultades económicas, tensión social y polarización política podría desembocar en una especie de conflicto civil dentro de Estados Unidos.

Sin embargo, Xueqin aclaró que no imagina una guerra tradicional como la que ocurrió entre 1861 y 1865. "No me refiero a dos ejércitos luchando entre sí en las calles", explicó.

Según su definición, un conflicto civil moderno podría manifestarse mediante "descontento a nivel nacional, disturbios, protestas, insurgencias, conflictos de baja intensidad que están en todas partes y en ninguna a la vez".