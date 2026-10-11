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Domingo, 11 de octubre de 2026

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El Papa León XIV anunció que deberá operarse de un nódulo antes de su visita a la Argentina: "Me encomiendo a sus oraciones"

El Sumo Pontífice informó que le detectaron un nódulo en un pulmón y que se someterá a una intervención quirúrgica en los próximos días. La internación posterior duraría aproximadamente una semana.

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El Papa León XIV deberá someterse a una cirugía para extirparse un nódulo pulmonar detectado durante una serie de revisiones médicas, a un mes de su visita a la Argentina.

El Sumo Pontífice confirmó la noticia este domingo, al finalizar el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, y pidió a los fieles acompañarlo con sus oraciones.

La intervención se realizará en los próximos días en el Policlínico Gemelli y la internación posterior duraría una semana, según informó el Vaticano.

León XIV: "Decidí operarme"

Durante su mensaje, León XIV explicó: "Recientemente, durante unas revisiones, los médicos detectaron un nódulo localizado en el pulmón. Se detectó en una fase muy temprana y está bien localizado".

En este sentido, precisó que tomó la decisión de someterse a la operación quirúrgica: "Los médicos consideran conveniente intervenir y, por lo tanto, siguiendo sus consejos, decidí operarme para removerlo".

La fecha prevista para la cirugía fue confirmada por Matteo Bruni, director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, quien indicó que el procedimiento tendrá lugar durante los primeros días de la próxima semana y que la hospitalización se extendería por 7 siete días.

Al concluir su mensaje, el pontífice agradeció las muestras de acompañamiento de los fieles presentes en la plaza y de quienes seguían la transmisión desde distintos lugares del mundo. "¡Me encomiendo a sus oraciones! ¡Feliz domingo!", manifestó.

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