El Papa León XIV se mostró "profundamente entristecido" por el devastador terremoto en Colombia

El devastador terremoto de magnitud 7,4 en Colombia causó repercusión a nivel mundial por la cantidad de muertos, heridos y desaparecidos, y quien se hizo eco de esta situación fue el papa León XIV que manifestó estar "profundamente entristecido" por lo ocurrido.

Por medio de un telegrama firmado por el secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, y dirigido a monseñor Francisco Javier Múnera Correa, arzobispo de Cartagena y presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, el líder católico manifestó su pesar por la tragedia.

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El Santo Padre aseguró sus oraciones por el descanso eterno de quienes perdieron la vida y pidió por la pronta recuperación de los heridos y damnificados. Asimismo, transmitió sus condolencias a las familias que enfrentan la pérdida de sus seres queridos.

"El Santo Padre, profundamente entristecido al conocer la dolorosa noticia del terremoto que ha afectado gravemente a varias zonas de Colombia... ofrece oraciones por el descanso eterno de los fallecidos y eleva sus plegarias al Señor por la pronta recuperación de los afectados por esta tragedia", dice el mensaje.

Apoyo a los rescatistas

En tanto, León XIV también expresó su gratitud hacia quienes participan en las labores de búsqueda, rescate y asistencia, destacando la dedicación de los equipos que trabajan para atender a las comunidades afectadas.

En su mensaje, el Sumo Pontífice pidió, por intercesión de la Madre de Dios, que sobre el pueblo colombiano se derramen la "fortaleza espiritual" y la "esperanza cristiana" para afrontar las consecuencias de la emergencia.

Situación en Cali

Por otra parte, el pronunciamiento del Vaticano se conoce mientras los organismos de socorro mantienen un amplio despliegue en las zonas más afectadas por el terremoto, especialmente en Cali, ciudad que concentra el mayor número de víctimas.

Según el balance entregado por Asocapitales, Cali registra 95 fallecidos, 949 personas heridas, 86 personas rescatadas y 239 que permanecen atrapadas, y además, 56 edificios han colapsado.

Finalmente, las cifras siguen sujetas a cambios debido a que los equipos de emergencia avanzan en la inspección de estructuras afectadas, y en la búsqueda de personas que podrían permanecer bajo los escombros.



