El Papa León XIV, sobre la guerra: "Es una vergüenza para toda la humanidad"

Durante el rezo del Ángelus correspondiente al V Domingo de Cuaresma, el papa León XIV lanzó un fuerte mensaje contra los conflictos armados que afectan a distintas regiones del mundo y renovó su pedido de paz, con especial preocupación por la situación en Medio Oriente.



Desde una de las ventanas del Palacio Apostólico, ante miles de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro, el Pontífice calificó las guerras actuales como una "vergüenza para toda la humanidad" y también como un "clamor a Dios", al advertir sobre el sufrimiento que provocan los enfrentamientos armados.

En su mensaje, el líder de la Iglesia católica denunció lo que definió como el "escándalo de la violencia" que golpea a numerosos pueblos. Según expresó, el dolor que generan estos conflictos no puede ser ignorado por la comunidad internacional.

"No podemos permanecer en silencio ante el sufrimiento de tantas personas, víctimas indefensas de estos conflictos", afirmó el Papa, en una intervención marcada por la preocupación por la situación humanitaria que atraviesan miles de civiles.

Así quedó un barrio en Tel Aviv tras el ataque con una bomba de racimo por parte de Irán (Reuters).

Durante su alocución, el Sumo Pontífice subrayó además que las consecuencias de las guerras no se limitan a los países directamente involucrados. "Lo que les afecta, afecta a toda la humanidad", sostuvo al referirse al impacto global de estas crisis.

En ese contexto, insistió en la urgencia de frenar la violencia y encontrar salidas que permitan poner fin al sufrimiento. "Renuevo con vehemencia mi llamamiento a perseverar en la oración, para que cesen las hostilidades y se abran finalmente caminos de paz, basados en el diálogo sincero y el respeto a la dignidad de cada persona humana", manifestó.