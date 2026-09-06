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Domingo, 6 de septiembre de 2026

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COMISIOS

El partido de ultraderecha AfD arrasa en las elecciones regionales de Alemania

Los primeros sondeos a boca de urna otorgan una victoria histórica a la ultraderecha en los comicios estatales con un apoyo sin precedentes.

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El partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD) logró un resultado histórico en los comicios regionales de Sajonia-Anhalt tras posicionarse en el primer lugar con proyecciones de voto cercanas al 42%. 

La formación liderada en esta región por Ulrich Siegmund consolida un ascenso político inédito que desplaza a los partidos tradicionales y reconfigura el mapa electoral del este del país.

Proyecciones históricas y desplome del centroderecha

Las estimaciones de las cadenas públicas ubican a Alternativa para Alemania con un amplio margen sobre la Unión Demócrata Cristiana (CDU), que alcanzará el 22% de los sufragios, mientras que la Izquierda se sitúa en el 11% y el Partido Socialdemócrata (SPD) cae al 8%. 

La jornada registró un notable incremento de la participación ciudadana en comparación con los comicios anteriores.

"Hemos hecho historia", celebró la dirigencia del espacio político tras conocerse los primeros datos. 

El amplio respaldo proyectado le otorga a la agrupación la posibilidad de aproximarse a la mayoría absoluta dentro del parlamento regional y presionar por la conformación de gobierno.

Un programa enfocado en deportaciones y educación

El proyecto impulsado por Ulrich Siegmund contempla la implementación de una "ofensiva de deportaciones y remigración", subsidios por nacimiento para familias con ciudadanía y la prohibición de símbolos de diversidad en escuelas públicas. 

El dirigente ratificó además su postura de revisar el enfoque educativo sobre la historia alemana y el nazismo.

A pesar del contundente triunfo de la fuerza de ultraderecha, el resto de las agrupaciones políticas mantiene la postura de no establecer alianzas ni pactos de gobernabilidad con la formación radical, lo que abre un escenario de incertidumbre para la constitución del Ejecutivo estatal.

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