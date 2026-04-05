El Patriarca de Jerusalén pudo oficiar la Misa de Pascua, pero a puertas cerradas

El cardenal Pierbattista Pizzaballa, Patriarca latino de Jerusalén, pudo oficiar misa en el Domingo de Pascua, aunque solo lo hizo a puertas cerradas por imposición del Gobierno israelí, que hace siete días impidió la misa del Domingo de Ramos.

Pizzaballa ofició la misa en la Basílica del Santo Sepulcro -desde donde, según la tradición cristiana, Jesús resucitó tres días después de muerto- a puertas cerradas y junto a un pequeño grupo de frailes, debido a las restricciones israelíes en el marco de guerra con Irán.

"¡Felices Pascuas!", manifestó el cardenal, máxima autoridad católica de Jerusalén, al entrar en la Iglesia del Santo Sepulcro, desde donde destacó que "no nos encontramos ante un símbolo, nos enfrentamos a un vacío real", en referencia al cierre prolongado de uno de los lugares más sagrados del cristianismo.

La Policía israelí impidió el domingo pasado a Pizzaballa acceder a la iglesia del Santo Sepulcro para oficiar la misa del Domingo de Ramos, en un hecho que el Patriarcado ha calificado como "un desprecio hacia la sensibilidad de miles de millones de personas en todo el mundo" que no tiene prededentes "en siglos".

La decisión del Gobierno de Benjamín Netanyahú provocó un fuerte rechazo internacional, que obligó a Israel a replanteaser el cierre del templo, para lo que había argumentado motivos de seguridad para los fieles católicos que asistan al lugar.

"La Pascua comienza así: no con una explicación, sino con una ruptura. No con emoción, sino con una pregunta desorientadora", expresó el religioso en declaraciones difundidas por diferentes agencias iunternacionales.

En el rito en esta basílica, situada en la Ciudad Vieja del ocupado Jerusalén Este, han participado el patriarca y alrededor de una veintena de personas, entre religiosos y algunos frailes que residen en el complejo, según un vídeo de la misa.

La Policía israelí, sin embargo, impidió la entrada a fieles que se congregaron en los alrededores con palmas, cruces y velas.