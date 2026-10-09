El Pentágono anunció que transmitirán en vivo el fusilamiento del autor de una masacre

Las autoridades del Departamento de Defensa de Estados Unidos anunciaron que realizarán una transmisión abierta cuando se realice la ejecución del exmayor del Ejército Nidal Hassan, que será condenado a muerte por asesinar a 13 personas en un ataque a una base militar de Texas durante 2009.

Este procedimiento está previsto para el próximo 3 de diciembre de 2026, fue autorizado esta semana por el presidente Donald Trump y será el primer antecedente desde el 9 de noviembre de 1945.

El secretario de Defensa de Estados Unidos anunció que buscarán que se transmita en vivo el fusilamiento.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró que el condenado "será ejecutado por un pelotón de fusilamiento, como debe ser", y que desde el gobierno norteamericano buscarán asegurarse "de que la gente pueda presenciarlo, que sea público".

El funcionario detalló que esta medida tiene como objetivo principal hacer entender a las personas que "existen consecuencias graves" para este tipo de delitos por los cuales está siendo condenado el exmilitar.

Por qué condenaron a muerte a Nidal Hassan

Nidal Hassan, exmayor y psiquiatra del Ejército estadounidense, había sido condenado a muerte por el asesinato de 13 personas en una base militar, ocurrido el 5 de noviembre de 2009.

El acusado abrió fuego contra un importante grupo de personas que se encontraban en el Centro de Procesamiento de Preparación de Soldados de Fort Hood, en el estado de Texas, un establecimiento militar donde se realizaban diversos trámites y controles antes de que viajen al extranjero.

Durante esa jornada murieron 13 personas y otras 32 resultaron heridas; entre las víctimas fatales había 12 integrantes del Ejército, al igual que la mayoría de los heridos; según los testigos, el agresor había pronunciado "Allahu akbar" -"Dios es grande"- antes de comenzar a disparar.

Un tribunal militar declaró al acusado culpable de asesinato premeditado y de tentativa de asesinato. La sentencia a muerte fue promulgada en 2013 y en los últimos días se dio a conocer la fecha en la que se llevará a cabo el procedimiento.



