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Viernes, 9 de octubre de 2026

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El perfil de Navi Pillay, la ganadora del Nobel de la Paz: pionera en la lucha contra el apartheid y defensora de los derechos humanos

La abogada sudafricana de 85 años fue la primera mujer en ejercer la práctica del derecho en Natal, su provincia de origen. Fue jueza de la Corte Penal Internacional en la Haya y Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

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La sudafricana Navanethem Pillay, de 85 años, fue galardonada este viernes con el Premio Nobel de la Paz 2026 "por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional", según informó este viernes el Comité Nobel noruego.

En su amplia y destacada trayectoria, se destaca su lucha contra el apartheid en su país y la defensa de los derechos humanos en todo el mundo.

Nació en Durban, Sudáfrica, el 23 de septiembre de 1941 en una familia de origen tamil indio. "Navi", como la apoda, es madre de dos hijas.

"Navi" fue galardonada "por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional".
"Navi" fue galardonada "por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional".

Egresó de la Universidad de Sudáfrica en Natal con dos licenciaturas (Bachelor of Arts y Bachelor of Laws). También obtuvo una maestría en derecho y un doctorado en ciencias jurídicas de la Universidad de Harvard.

Trayectoria

En 1967, Pillay fue la primera mujer en ejercer la práctica del derecho en Natal, su provincia de origen. También se desempeñó como abogada defensora de activistas que luchaban contra el apartheid, sacó a la luz casos de tortura y contribuyó a establecer derechos fundamentales para los prisioneros de Robben Island.

Asimismo, ejerció como docente en la Universidad de KuaZulu-Natal y, posteriormente, pasó a ser Vicepresidenta de la Universidad de Durban Westville.

Con el fin del apartheid, en 1995 fue designada jueza del Tribunal Superior de Sudáfrica y ese mismo año fue elegida como magistrada del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), cargo que desempeñó durante ocho años, los últimos cuatro de ellos como Presidenta.

Allí desempeñó un papel pionero en el desarrollo de la jurisprudencia del TPIR en casos de violación y genocidio, así como en temas relativos a la libertad de expresión y la propaganda del odio.

Luego, en 2003, fue designada como jueza de la Corte Penal Internacional en la Haya, donde permaneció hasta agosto de 2008.

En tanto, el 28 de julio de 2008 llegó al cargo de Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos tras una aprobación de la Asamblea General. Su mandato se renovó por dos años a partir del 1° de septiembre de 2012.

La abogada sudafricana ejerció el cargo de Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La abogada sudafricana ejerció el cargo de Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Formó parte de la Coalición Nacional de Mujeres de Sudáfrica donde contribuyó a la inclusión de la cláusula de igualdad en la Constitución del país, la cual prohíbe la discriminación por motivos de raza, religión y orientación sexual.

Además de ser co-fundadora de Equality Now, una organización internacional que lucha por los derechos de la mujer, también participó en agrupaciones vinculadas con los niños, los detenidos, las víctimas de la tortura y la violencia doméstica, y con derechos económicos, sociales y culturales.

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