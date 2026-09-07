El petróleo escala y roza los US$100 por tensiones entre Estados Unidos e Irán

El precio internacional del petróleo registra una fuerte tendencia alcista en el comienzo de la semana y se acerca a la barrera de los US$100 por barril.

La suba está impulsada por el reinicio de los ataques armados entre Estados Unidos e Irán, sumado a la creciente inseguridad para la navegación marítima en el estrecho de Ormuz.

Presión sobre las cotizaciones internacionales

En la jornada de hoy, el barril de Brent, referencia para el mercado europeo, registra un avance del 1,00% y cotiza a 96,76 dólares.

Por su parte, el crudo West Texas Intermediate (WTI), indicador clave en el mercado estadounidense, sube un 0,20% hasta ubicarse en los 91,47 dólares.

Antes de la ofensiva bélica contra Teherán iniciada a fines de febrero, la cotización de la materia prima rondaba los 73 dólares. Aunque el mercado se había estabilizado temporalmente tras un acuerdo de paz, el fin del cese al fuego reinstaló la volatilidad en las commodities.

Riesgos en el estrecho de Ormuz y el gas

La reactivación de las hostilidades a fines de agosto alejó la posibilidad de un entendimiento diplomático. Esta situación afecta de manera directa a la vía navegable por donde circula aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de crudo.

Las recientes amenazas de establecer una zona restringida fuera del canal marítimo incrementan el temor a nuevas interrupciones de suministro. Como consecuencia directa de este conflicto geopolítico, el valor del gas natural en el mercado europeo también se disparó hasta un 4,2%.