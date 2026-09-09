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El petróleo llega a los US$100 por tensión entre Estados Unios e Irán

La cotización alcanzó su nivel más alto desde julio tras los últimos ataques armados y la amenaza directa sobre el suministro energético mundial.

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El precio del petróleo volvió a dispararse y tocó los US$100 por barril en medio del recrudecimiento del conflicto militar entre Estados Unidos e Irán, situación que reavivó los temores por la seguridad en el tránsito de buques en el estrecho de Ormuz

La cotización del Brent, crudo de referencia en Europa, avanzó un 2,56% para posicionarse en los US$100,43, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) subió un 2,12% hasta alcanzar los US$95,01.

Escalada de ataques en el Golfo Pérsico

El escenario internacional se complicó luego de que finalizara una tregua de casi un mes entre ambas naciones. 

Las fuerzas navales norteamericanas atacaron cinco petroleros iraníes, mientras que Teherán respondió bombardeando dos buques, una base militar de Estados Unidos en Jordania y otros ocho petroleros en el Golfo Pérsico.

Sobre estas acciones armadas, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtió: "Irán sigue intentando atacar buques de la Armada estadounidense, y cada vez que lo hagan o intenten hacerlo, perderán petroleros".

Alerta en el mercado por el estrecho de Ormuz

La principal preocupación de los inversores radica en la vulnerabilidad del estrecho de Ormuz, un paso marítimo clave por el que circula alrededor de una quinta parte del suministro mundial de crudo. 

Con un alza acumulada cercana al 20% en lo que va del mes, cualquier bloqueo o riesgo adicional en la navegación de la zona podría presionar aún más los precios del crudo a nivel global.

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