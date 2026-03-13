El precio del barril de petróleo superó los 100 dólares y alcanzó un aumento del 40 por ciento en el mes

Los mercados estadounidenses continúan en alerta por el incremento constante del precio del petróleo que rompió la barrera de los 100 dólares, impulsado por el conflicto en Medio Oriente.

Tras varias semanas de conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, la cifra de referencia del crudo se incrementó cerca de un 2,7 por ciento en las últimas horas y llegó al valor de 103,14 dólares por barril.

Según las cifras de Brent, que marca la tasación a nivel global, el petróleo tuvo un incremento mensual cercano al 40 por ciento, mientras que el valor de referencia estadounidense tuvo un aumento estimado del 46 por ciento.

En el cierre de los mercados, detallaron que los barriles oriundos de Estados Unidos tienen un coste de 98,71 dolares por unidad, lo que significa hasta un 3,1 por ciento por encima.

Una de las razones principales por la que se da el incremento del crudo es el cierre del Estrecho de Ormuz, una zona estratégica por la que se transporta aproximadamente el 20 por ciento del petróleo a nivel mundial.

Donald Trump quitó la prohibición de forma temporal a Rusia para la venta de petróleo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó la compra de barriles de petróleo provenientes desde Rusia, tras el aumento del crudo a nivel global para "promover la estabilidad en los mercados energéticos mundiales".

Se trata de una "medida temporal" que flexibiza la restricción que había sido impuesta al gobierno ruso desde que comenzó la guerra entre Rusa y Ucrania en el 2022.

Autorizaron la venta de petróleo ruso ante el aumento del valor del crudo.

El secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent detalló que la gestión de Trump está "trabajando para mantener los precios bajos" mientras abordan "la amenaza y la inestabilidad que plantea el régimen terrorista iraní".

Además, en un comunicado en su cuenta de X, enfatizó que la compra de petroleo ruso permitrá ampliar "el alcance global del suministro existente" pero que "no aportará beneficios financieros significativos al gobierno ruso".