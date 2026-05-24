El presidente de Bolivia agradeció el apoyo de Milei en medio de la crisis por los bloqueos: "Naciones hermanas"

En medio de la crisis política y social que afecta a Bolivia, el presidente Rodrigo Paz Pereira destacó el apoyo de Javier Milei y agradeció la colaboración del gobierno argentino para enfrentar los problemas de abastecimiento provocados por los cortes de rutas y las protestas que se multiplican en distintos puntos del país.

Según explicó el mandatario boliviano, Argentina facilitó aviones Hércules de la Fuerza Aérea para implementar un puente aéreo que permitió trasladar alimentos y otros insumos básicos hacia las zonas más comprometidas por los bloqueos. "Hemos estado en contacto de gobierno a gobierno. Quiero agradecer porque en momentos difíciles se ve la solidaridad de naciones hermanas", afirmó.

La ayuda logística se concentró especialmente en el envío de mercadería desde Santa Cruz de la Sierra hacia La Paz y El Alto, dos de las ciudades más afectadas por las interrupciones en el transporte terrestre. Los bloqueos mantienen dificultades para el ingreso de combustible, medicamentos y productos esenciales.

El presidente boliviano aclaró además que no mantuvo una conversación directa reciente con Milei, aunque remarcó que existieron comunicaciones permanentes entre representantes de ambos países. "No tuve la oportunidad de hablar con el presidente, pero sí de enviar mensajes", sostuvo en diálogo con TN.

En ese contexto, Paz defendió las medidas adoptadas por su administración y aseguró que la situación actual responde a problemas estructurales acumulados durante años. "Estamos en crisis hace 20 años", señaló, al responsabilizar a las gestiones del Movimiento al Socialismo (MAS) por la falta de dólares, la escasez de combustible y la caída de la producción energética.

También apuntó contra el ex presidente Evo Morales, a quien vinculó con los sectores que impulsan las protestas y los cortes de rutas. Según afirmó, existen grupos que "no quieren dialogar" y buscan profundizar el conflicto social. "Han generado movilizaciones desde el Chapare. Vienen a bloquear y generar daño", expresó el mandatario, quien agregó que Morales "quiere volver al poder a cualquier costo".

Incidentes en los bloqueos de calles y rutas en Bolivia (Reuters).

El recuerdo de Argentina

Paz también recordó un aspecto personal relacionado con la Argentina. Contó que vivió parte de su infancia exiliado junto a su familia en territorio nacional, tras las persecuciones políticas registradas durante las dictaduras militares en la región.

"La primera vez que vi fútbol en mi vida fue en la Argentina, cerca de La Boca. Todo el mundo era de Boca y recuerdo haber visto a Bochini", relató. Finalmente, cerró con un mensaje de reconocimiento hacia el país vecino: "Argentina siempre recibió a los bolivianos con los brazos abiertos".