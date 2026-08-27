El presidente de Bolivia dio detalles de su relación con Fernando Cerimedo, imputado por intento de femicidio

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, rompió el silencio sobre su vínculo con Fernando Cerimedo, detenido preventivamente en Santa Cruz e investigado por el presunto intento de femicidio de Nadia Beller, su ex pareja.

En un video de cuatro minutos, el mandatario explicó cuál fue el papel del consultor político argentino en su llegada al poder y descartó que haya tenido funciones oficiales dentro de su administración.

Paz sostuvo que el contacto se produjo durante la segunda vuelta electoral. Según relató, Cerimedo había llegado inicialmente a Bolivia para trabajar con otros candidatos presidenciales, pero terminó incorporándose a su campaña por su experiencia como estratega.

"Cuando ganamos en primera vuelta y llegamos a la segunda vuelta electoral en Bolivia, se generó un contacto con el señor Cerimedo para trabajar, siendo un estratega de reconocimiento mundial, en nuestra campaña electoral", afirmó el mandatario.

La colaboración, de acuerdo con la explicación presidencial, no terminó con los comicios. Paz admitió que Cerimedo continuó vinculado al espacio durante el comienzo de la gestión: "Ganamos las elecciones y, a partir de ello, no solo cooperó en esa elección, sino también al inicio del Gobierno".

La aclaración de Paz se produjo después del ataque armado contra Beller, ocurrido el 17 de agosto. La abogada señaló a Cerimedo como principal sospechoso del presunto intento de femicidio. El argentino permanece detenido preventivamente mientras avanza la investigación.

El momento del ataque a disparos contra Nadia Beller.

En medio de ese proceso, Beller afirmó públicamente que el estratega tenía una influencia mucho mayor de la que reconocía formalmente el Gobierno. Según su denuncia, Cerimedo actuaba como una suerte de "presidente en la sombra" y habría intervenido en designaciones y negociaciones que presuntamente involucraban a integrantes de la familia de Paz.

El presidente rechazó esa caracterización y destacó la ausencia de un vínculo institucional: "Por eso, nunca hubo un contrato, nunca hubo una relación de trabajo directa como la que se puede llevar adelante con ministros, viceministros o delegados presidenciales".

Paz también descartó que el argentino haya contado con facultades para actuar en nombre del Ejecutivo o de las instituciones estatales. "El señor Cerimedo jamás tuvo la autorización de representar al Estado boliviano, a la Presidencia, al Gobierno o a mi familia", afirmó.

Por último, Paz aseguró que pidió a la Policía Nacional que lleve adelante todas las investigaciones correspondientes por el ataque contra Beller y sostuvo que el Gobierno facilitará un proceso transparente para esclarecer lo ocurrido.