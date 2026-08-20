El presidente de Colombia decretó la emergencia económica por el terremoto: qué implica esta medida

La magnitud del desastre que provocó el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia obligó al presidente Abelardo De la Espriella a firmar el Decreto 1261 que establece el estado de emergencia económica, social y ecológica por 30 días en las zonas afectadas por el fenómeno.

El terremoto tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, afectó a 15 estados en total y provocó 319 muertos y 4.469 heridos.

Además, 260 personas permanecían desaparecidas bajo los escombros, según el último reporte de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD).

El impacto también alcanzó a 151.433 familias, equivalentes a 272.830 personas, además de 1.731 animales. En cuanto a la infraestructura, fueron reportados 302 edificios colapsados, mientras que 151.995 viviendas sufrieron daños y otras 30.803 quedaron destruidas.

El desastre que dejó el terremoto en Colombia.

Colombia: qué implica la declaración de emergencia económica

Durante ese período, el Ejecutivo podrá expedir normas con fuerza de ley y disponer de herramientas destinadas a acelerar la llegada de recursos nacionales e internacionales a las áreas golpeadas. El plazo inicial puede extenderse hasta 90 días durante el año.

Entre las posibilidades que abre la declaración se encuentran la reorientación de partidas presupuestarias, la creación de fondos especiales -entre ellos el Fondo Milagro-, la autorización de contrataciones directas y la modificación de calendarios tributarios.

También contempla medidas de asistencia para los damnificados, como subsidios de arrendamiento, alivios en los servicios públicos y el aplazamiento de obligaciones tributarias, cuyo impacto temporal para las arcas nacionales se estima en $624.000 millones.

Siguen las tareas de rescate tras el terremoto en Colombia.

La decisión también apunta a la recuperación de la infraestructura y de la actividad económica local. Según explicó De la Espriella, la respuesta no se limita a la reconstrucción de las viviendas afectadas: también busca recuperar comercios y edificios públicos esenciales, entre ellos escuelas y hospitales.

"En condiciones financieras normales, buena parte de los efectos inmediatos de una tragedia de esta magnitud podrían enfrentarse usando los instrumentos ordinarios del Estado y ampliando apropiaciones al Presupuesto General de la Nación, pero Colombia enfrenta una realidad fiscal extraordinariamente difícil", señaló el mandatario.

Para financiar la respuesta inmediata, las autoridades activaron además un crédito de US$450 millones con el Banco Mundial. El decreto deben pasar por una revisión automática de la Corte Constitucional y del Congreso, mientras que los recursos movilizados quedan sujetos al escrutinio de los organismos de control.