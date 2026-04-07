El presidente de Irán desafió el ultimátum de Trump: "Daré mi vida en defensa de mi país"

En medio de la creciente tensión militar en Medio Oriente, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, respondió con firmeza a las advertencias lanzadas por el mandatario estadounidense, Donald Trump, y aseguró que está dispuesto a entregar su vida por su país.



A través de un mensaje publicado este martes en la red social X, el líder iraní sostuvo que millones de ciudadanos están preparados para defender a la nación frente a cualquier amenaza externa. "Más de 14 millones de orgullosos iraníes están dispuestos a sacrificar sus vidas en defensa de Irán", escribió.

En el mismo mensaje, Pezeshkian reafirmó su compromiso personal con esa causa. "Yo también he estado, estoy y seguiré estando dedicado a dar mi vida por Irán", expresó el mandatario.

El mensaje del presidente iraní en respuesta a las amenazas de Donald Trump.

Las declaraciones se producen en un contexto de fuerte escalada en el conflicto entre Irán e Israel, que lleva ya cerca de 40 días de enfrentamientos e incrementó la preocupación internacional por una posible expansión del conflicto.

En ese escenario, Trump lanzó el lunes una dura advertencia contra el país persa. El presidente estadounidense afirmó que Irán podría ser "eliminado" en una sola noche.

Lejos de moderar el tono, el mandatario republicano redobló su mensaje a pocas horas de que espire su ultimátum para el cese el fuego y la liberación del estrecho de Ormuz: "Toda una civilización morirá esta noche, para nunca ser traída de vuelta", aseguró en un mensaje en Truth Social.