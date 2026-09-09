El primer ministro británico advirtió sobre la defensa de las Islas Malvinas: "Implacables"

El primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, manifestó una fuerte advertencia por la defensa de la soberanía de las Islas Malvinas: "Vamos a ser implacables".

Así se manifestó el líder laborista tras la cadena nacional del presidente Javier Milei para anunciar medidas y sanciones contra empresas que operen en ese territorio en disputa.

Durante una sesión de preguntas en la Cámara de los Comunes, y en respuesta a la líder conservadora Kemi Badenoch, Burnham reiteró la postura los gobiernos británicos anteriores sobre el histórico conflicto diplomático.

"Siempre respetaremos los derechos de los habitantes de las Malvinas que decidieron ser británicos", aseguró, en alusión al último referéndum en las islas, realizado 2013, el cual determinó que un 99% de los participantes eligieron permanecer bajo soberanía del Reino Unido.

"Esto nunca cambiará con este Gobierno, y vamos a ser implacables a la hora de defenderlo", concluyó Burnham. Cabe recordar que el archipiélago del Atlántico Sur se encuentra bajo ocupación británica desde 1833.

En su discurso, el referente de los laboristas no mencionó al mandatario Milei ni a nuestro país, como si lo hizo la líder conservadora, que intervino antes en el parlamento británico: "No es ningún misterio que Argentina está amenazando a las Malvinas. Tenemos que mostrar que la soberanía de este territorio británico no es negociable".

Del mismo modo, podemos recordar que este martes, una alta funcionaria británica se expresó ante el parlamento sobre la cuestión, en un tono que trató de rebajar la tensión. Puntualmente, la secretaria de Estado para el Desarrollo Internacional, Kirsty McNeill, señaló: "El Reino Unido quiere continuar manteniendo una relación moderna y constructiva con Argentina con respecto a un rango de intereses compartidos".

El reclamo argentino sobre las Islas Malvinas por parte de la administración de Javier Milei despertó luego de que el presidente estadounidense Donald Trump se mostrara dispuesto a "revisar" la tradicional postura de su país de neutralidad en ese conflicto.

Sin embargo, estas declaraciones del mandatario norteamericano habrían llegado en modo de amenaza al Reino Unido para que aumente sus gastos en defensa para la OTAN.