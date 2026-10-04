"El pueblo elige entre fortalecimiento del régimen democrático o barbarie", dijo Lula tras votar en Brasil

El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, votó este domingo en San Pablo.

El mandatario llegó alrededor de las 09:10 a una escuela pública de São Bernardo do Campo, en el estado de São Paulo, para participar de las elecciones generales.

Tras emitir su voto, brindó una breve conferencia de prensa y planteó la jornada electoral como una definición sobre el futuro del país. "El pueblo tendrá que elegir entre el fortalecimiento del régimen democrático o la barbarie, entre el positivismo y el negacionismo, entre el desarrollo y el atraso", sostuvo.

Lula Da Silva votó este domingo y afirmó que "lo que está en juego es la definición de un proyecto para Brasil"





Lula se presentó para votar acompañado por dirigentes políticos que forman parte de su espacio y de las candidaturas oficialistas. Estuvo acompañado por Fernando Haddad, candidato a gobernador del estado; Simone Tebet, candidata al Senado, y Alexandre Padilha.

Minutos antes de la votación, saludó a los seguidores que se encontraban en las inmediaciones del centro electoral.

Luego de sufragar, Lula mantuvo un breve diálogo con los medios y sostuvo que los ciudadanos deben decidir pensando en el futuro y no únicamente en el presente. "Lo que está en juego es la definición de un proyecto para Brasil", y agregó: "Hoy decidimos pensando en nuestros hijos", afirmó el presidente.

El presidente de Brasil, Lula Da Silva, emitió su voto en una escuela de San Pablo alrededor de las 9 de la mañana. (Imagen: REUTERS).

El candidato del Partido de los Trabajadores también se mostró confiado en conseguir la victoria durante los comicios. "Estoy muy confiado, no solo por el Gobierno que hicimos, sino también por el trabajo que realizamos durante la campaña", afirmó.

Elecciones en Brasil: además de presidente, ¿qué otros cargos se eligen?





El proceso electoral brasileño no se limita a elegir al presidente y vicepresidente de la República.

En total, el electorado realiza seis elecciones diferentes dentro de la misma jornada:

Presidente y vicepresidente de la República.

Gobernadores y vicegobernadores de los 26 estados y del Distrito Federal.

de los 26 estados y del Distrito Federal. 54 senadores , equivalentes a dos tercios de las 81 bancas del Senado.

, equivalentes a dos tercios de las 81 bancas del Senado. 513 diputados federales.

Diputados estatales o distritales, según la jurisdicción.

La votación se realiza mediante urna electrónica y sigue un orden establecido por las autoridades electorales.

Primero se elige diputado federal, luego diputado estatal o distrital, después los dos senadores, gobernador y finalmente presidente.

La primera vuelta se desarrolla este domingo 4 de octubre. En caso de ser necesario, la segunda vuelta para presidente y gobernadores está prevista para el 25 de octubre.