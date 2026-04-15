El Senado estadounidense frenó otro intento demócrata de limitar las facultades militares de Trump

El Senado de los Estados Unidos rechazó este miércoles una resolución de poderes de guerra que buscaba restringir la autonomía del presidente Donald Trump para dirigir operaciones militares contra Irán.

La iniciativa, impulsada por el bloque demócrata, pretendía exigir el aval explícito del Congreso para cualquier ampliación de las hostilidades, en el marco de un conflicto en Medio Oriente que ya suma más de seis semanas de ataques aéreos.

La votación arrojó un resultado de 47 votos a favor y 52 en contra, quedando bloqueada principalmente por la mayoría republicana.

Divisiones internas y bloqueos

En cuanto al respaldo disidente, el republicano Rand Paul volvió a desmarcarse de su partido al votar con la oposición, fiel a su postura crítica contra las intervenciones sin autorización legislativa.

Hubo una sorpresa demócrata: el senador John Fetterman rompió la unidad de su bloque al votar junto al oficialismo, debilitando la posición de su bancada.

Pese a ser el cuarto intento fallido desde el inicio de las operaciones conjuntas con Israel, el líder de la minoría, Chuck Schumer, adelantó que el partido forzará nuevas votaciones de manera semanal para mantener la presión política sobre la Casa Blanca.

El debate constitucional: ¿Quién decide la guerra?

La controversia radica en la interpretación de la Constitución y la Ley de Poderes de Guerra de 1973. Mientras los demócratas denuncian que Trump vulnera el equilibrio de poderes al sostener una guerra "no declarada", el oficialismo defiende las prerrogativas del mandatario como comandante en jefe ante la amenaza nuclear y militar iraní.

"El Presidente tiene las facultades necesarias para actuar de forma inmediata frente a las agresiones de Teherán", sostuvieron desde el flanco republicano.

El factor tiempo

Aunque el rechazo fue contundente, algunos legisladores republicanos moderados, como Thom Tillis, sugirieron que su postura podría cambiar si el conflicto se extiende más allá de los 60 días.

De mantenerse este escenario, no se descarta que el Congreso exija una Autorización para el Uso de la Fuerza Militar (AUMF) formal una vez cumplidos los 90 días de operaciones.

Por el momento, y tras este nuevo revés legislativo, el Ejecutivo conserva la libertad de acción total para continuar o intensificar la ofensiva militar en la región sin necesidad de una aprobación inmediata del Capitolio.