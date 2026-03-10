El video de animación estilo Lego que difundió Irán para acusar a Trump y Netanyahu de iniciar la guerra

El régimen iraní compartió un video animación estilo Lego en el que se refiere al inicio del conflicto en Medio Oriente y responsabiliza al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En ese marco, realizó versiones caricaturizadas de Donald Trump, Benjamin Netanyahu y del propio diablo, a quienes responsabiliza por el inicio de la guerra en Medio Oriente.

El video fue realizado por el instituto estatal iraní Revayat-e Fath y emitido por la televisión pública iraní, donde el país presenta su relato sobre el transcurrir del conflicto.

Se muestra en la primera escensa del video al presidente estadounidense acompañado por el primer ministro israelí y por el diablo, en donde el republicano observa un álbum titulado "El expediente Epstein". Enfurecido, el personaje de Trump presiona un botón rojo y ordena lanzar un misil que atraviesa las nubes.

El misil impacta en lo que parece ser un aula escolar, donde pequeñas figuras de niñas con pañuelos rosas escuchan a su maestra. Antes del ataque, la docente escribe en el pizarrón la frase "mi patria es mi vida". Luego se puede ver una mochila y un par de zapatos rosados entre los escombros.

Luego, muestra la respuesta del ejército iraní (con la imagen de su líder supremo muerto) y cómo destruye lugares de Israel y Estados Unidos sufre bajas.