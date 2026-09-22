Elecciones presidenciales en Brasil 2026: qué dicen las encuestas a pocos días de los comicios

El escenario político de cara a las elecciones presidenciales de Brasil evidencia un marcado estrechamiento en la brecha entre el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y el referente del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro. Los relevamientos más recientes de opinión pública confirman que la competencia se encamina hacia una definición en balotaje.

Cifras clave de las principales encuestadoras

De acuerdo con el estudio de Quaest, Luiz Inácio Lula da Silva encabeza las intenciones con un 37% frente al 33% de Flávio Bolsonaro.

En el desglose por género, el mandatario capta el 37% del apoyo femenino y el 39% del masculino, mientras que el candidato opositor registra 32% y 34% respectivamente.

Por su parte, la firma Nexus ubica la preferencia electoral en 40% para el oficialismo y 37% para la oposición. En un eventual escenario de segunda vuelta, el sondeo refleja un empate técnico, con un 46% para Luiz Inácio Lula da Silva y un 45% para Flávio Bolsonaro.

En tanto, los datos presentados por Datafolha sitúan la ventaja del actual jefe de Estado en un 39% ante un 36% de Flávio Bolsonaro. La brecha entre ambos competidores mostró una reducción progresiva en comparación con las mediciones de principios de mes.

Geografía del voto y sectores decisivos

Las tendencias territoriales posicionan a Flávio Bolsonaro con mayor apoyo en las regiones medio-oeste, sudeste y sur del país. Por otro lado, Luiz Inácio Lula da Silva conserva su fortaleza en el noreste y norte de la nación.

El estado de Minas Gerais se perfila como un territorio estratégico por su representatividad demográfica e historial electoral. Asimismo, el segmento joven integrado por votantes de entre 16 y 34 años registra un empate con 31% para cada propuesta, convirtiéndose en un factor clave para el resultado final.

Al no alcanzar ninguno de los postulantes la mayoría absoluta requerida en primera instancia, la definición del próximo gobierno se trasladará al balotaje fijado para finales de octubre.