Elecciones en Brasil 2026: dinámica votación en Portugal

Los ciudadanos brasileños residentes en el exterior comenzaron a votar este domingo en las elecciones presidenciales de Brasil, con una participación destacada en Portugal, donde se habilitaron recintos electorales para recibir a la comunidad expatriada.

La jornada forma parte de un proceso comicial masivo en el que casi 160 millones de electores están convocados a las urnas para elegir al próximo jefe de Estado.

Votación masiva de la comunidad en el exterior

El proceso de sufragio fuera de las fronteras nacionales abarca a cientos de miles de ciudadanos empadronados en diversas latitudes del planeta.

En Europa, los centros habilitados abrieron sus puertas desde las primeras horas para facilitar el flujo de votantes.

El Tribunal Superior Eleitoral (TSE) coordina el despliegue del sistema de votación y el conteo oficial a escala global. El cierre general de las mesas en el territorio nacional está fijado para las 17 de Brasilia, momento en el cual comenzará la difusión de los primeros datos de escrutinio.

Calendario electoral y posibilidad de segunda vuelta

El desarrollo de los comicios se lleva a cabo bajo la normativa constitucional que exige la mayoría absoluta de los votos válidos para obtener la presidencia en primera instancia.

De no alcanzarse esa cifra por parte de ninguno de los postulantes, la legislación prevé la realización de una segunda vuelta fijada para el 25 de octubre. Los organismos electorales mantienen la supervisión permanente del desarrollo de la jornada para garantizar la transparencia del proceso.