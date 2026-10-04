Bolsonaro se impone en la primera vuelta en Brasil aunque habría balotaje con Lula

El candidato opositor Flávio Bolsonaro se impone en la primera vuelta de elección presidencial en Brasil que se realizó este domingo aunque debería afrontar un balotaje con Lula da Silva.

Según los datos que brinda el Tribunal Superior Eleitoral (TSE), con casi el 65% de las mesas escrutadas, Bolsonaro obtiene el 49,58% de los votos contra el 42,25% del actual presidente.

Para evitar el balotaje, el ganador debe alcanzar el 50% de los sufragios. Caso contrario, habrá segunda vuelta el domingo 25 de octubre.

¿Cómo vienen los primeros datos de las urnas?

Según sondeos de boca de urna, realizados por medios locales, se conocen los resultados de los Boletines de Urna emitidos en el exterior, donde el cierre de las mesas se produjo horas antes debido al huso horario:

Lula da Silva (PT) obtuvo triunfos marcados en Oceanía, Asia y Europa (como Nueva Zelanda con un 70,48%, China con un 56,29% y Corea del Sur).

Flávio Bolsonaro (PL) lideró el conteo en países con mayor presencia de la comunidad conservadora brasileña, destacándose Japón (donde sumó el 71,59% de los votos válidos) y Filipinas.

Detalles clave del cierre de votación

Horario unificado : La franja horaria de votación se aplicó de forma unificada en todo el territorio brasileño, abriendo a las 8:00 y finalizando a las 17

: La franja horaria de votación se aplicó de forma unificada en todo el territorio brasileño, abriendo a las 8:00 y finalizando a las 17 Electores en fila : Aquellos ciudadanos que ya se encontraban aguardando dentro de los establecimientos al cumplirse la hora de cierre recibieron una contraseña específica emitida por las autoridades electorales, lo que les habilitó a sufragar a pesar de estar vencido el horario formal.

: Aquellos ciudadanos que ya se encontraban aguardando dentro de los establecimientos al cumplirse la hora de cierre recibieron una contraseña específica emitida por las autoridades electorales, lo que les habilitó a sufragar a pesar de estar vencido el horario formal. Escrutinio y resultados: Tras el cierre de las urnas, comenzó de inmediato el recuento electrónico de votos. Los primeros adelantos e informes oficiales comenzaron afluir paulatinamente conforme avanzaba la noche del domingo.

Contexto de la elección presidencial 2026