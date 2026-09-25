Elecciones en Brasil: Lula y Flávio Bolsonaro, empate técnico y segunda vuelta

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro se consolidan en un escenario de empate técnico tanto para la primera vuelta como para un eventual balotaje.

La última medición de la consultora Datafolha refleja una marcada polarización política a diez días de las elecciones generales del próximo 4 de octubre.

Paridad en primera vuelta y proyección de balotaje

De acuerdo con el relevamiento, el mandatario concentra el 40% de las intenciones de voto para los comicios iniciales, mientras que el referente de la ultraderecha e hijo del expresidente Jair Bolsonaro alcanza el 36%.

Al considerar el margen de error de la muestra, ambas candidaturas se ubican en una situación de paridad técnica.

En el escenario de una segunda vuelta, la proyección otorga un 47% de los apoyos al jefe de Estado frente a un 45% del candidato opositor. La diferencia de dos puntos porcentuales sostiene el empate técnico en la instancia decisiva que se celebraría el 25 de octubre en caso de que ningún aspirante supere la mitad de los votos válidos.

Clima político e impacto en la campaña electoral

Detrás de las formulas principales, la intención de voto se distribuye entre el escritor Augusto Cury con un 5%, el exgobernador Ronaldo Caiado con un 4% y el dirigente Renan Santos con un 3%.

El tramo final de la campaña electoral está atravesado por discusiones en torno a la crisis institucional en la Corte Suprema, el reajuste de los programas de asistencia social impulsado por la gestión oficialista y las acusaciones cruzadas sobre injerencia extranjera.