Flávio Bolsonaro ganó 19 bancas, los estados clave y dominará el Senado de Brasil

El Partido Liberal de Flávio Bolsonaro se consolidó como la principal fuerza política de Brasil tras lograr 19 nuevas bancas en el Senado y ganar cinco gobernaciones estratégicas en las elecciones legislativas y regionales.

La contundente jornada electoral dejó al espacio opositor al borde de la mayoría absoluta parlamentaria y con una sólida base territorial rumbo a la segunda vuelta presidencial frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

A partir de 2027, la bancada de la ultraderecha pasará de 15 a 28 legisladores sobre un total de 81 escaños en la Cámara Alta. Al sumar el respaldo de aliados de Republicanos y Novo, el bloque conservador alcanzará cerca de 50 senadores, asegurando el control legislativo en el Congreso de Brasil.

En contraposición, el Partido de los Trabajadores del presidente Lula da Silva solo obtuvo seis bancas electas para mantener un piso de 9 senadores, mientras que el conjunto de las fuerzas de izquierda cayó a 15 representantes.

Avance en el Senado y cambio del mapa político

El desembarco de figuras del núcleo familiar de Jair Bolsonaro impulsó el triunfo parlamentario. En el Distrito Federal resultaron electas Michelle Bolsonaro y Bia Kicis, mientras que en Santa Catarina las dos bancas en disputa quedaron en manos de Carlos Bolsonaro y Caroline de Toni.

La expansión del conservadurismo se completó con triunfos en San Pablo, donde se impuso Guilherme Derrite, y en Rio Grande do Sul, con la victoria de Marcel van Hattem.

El retroceso del tradicional Centrão fue drástico, con caídas severas en agrupaciones como el Partido Social Democrático, lo que configura la mayor fuerza parlamentaria de derecha en el país en los últimos 40 años.

Los bastiones territoriales de la oposición en las gobernaciones

En el terreno regional, el espacio liderado por Flávio Bolsonaro consiguió vencer en cinco de los estados más relevantes del país. La victoria más relevante se dio en San Pablo, motor económico nacional, donde Tarcísio de Freitas se impuso de forma holgada sobre Fernando Haddad.

En Minas Gerais, distrito clave por ser decisivo para las elecciones presidenciales, se impuso holgadamente el derechista Cleitinho Azevedo. Asimismo, en Río de Janeiro, el candidato Douglas Ruas superó los pronósticos al quedar por delante de Eduardo Paes, con quien competirá en balotaje.

La nómina de estados en manos de la oposición se completó en Paraná, donde resultó electo el exjuez Sérgio Moro. Por su parte, la bancada oficialista logró retener su principal bastión electoral con la reelección de Jerônimo Rodrigues en Bahía.